膠戰SSP｜終於定檔10月播 因MIRROR事故延播兩個月 Edan鬥膠屙塞廁所

六位膠人岑珈其(Kaki)、劉沛蘅(Hillary)、徐浩昌(肥腸)、黃正宜(阿正)、呂爵安(Edan)及魏浚笙(Jeffrey)即將於10月8日(星期六)晚上9時30分為大家帶來《膠戰SSP》——《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》膠人將會大玩特玩夏日遊戲，爭奪最終著高級浴衣嘅資格！