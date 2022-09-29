膠戰SSP｜終於定檔10月播 因MIRROR事故延播兩個月 Edan鬥膠屙塞廁所
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六位膠人岑珈其(Kaki)、劉沛蘅(Hillary)、徐浩昌(肥腸)、黃正宜(阿正)、呂爵安(Edan)及魏浚笙(Jeffrey)即將於10月8日(星期六)晚上9時30分為大家帶來《膠戰SSP》——《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》膠人將會大玩特玩夏日遊戲，爭奪最終著高級浴衣嘅資格！
搶奪裝備成為大贏家
全集一共有四個遊戲，每個遊戲的勝出者都可以得到扭蛋機會，而扭蛋機裏面有唔同的貼紙，膠人集齊一套4款浴衣配件(浴衣、扇、腰帶、木屐)貼紙，就為之勝出，可以著上高級浴衣、企C位影終極大合照，而其他失敗者就會着上普通浴衣，畫上醜妝於大合照上出現。而這張終極大合照會於10月9日至13日期間登陸尖沙咀九龍公園巴士站的燈箱，歡迎各位膠粉睇完節目，再去打卡留念。
阿正完過山車就內急
節目中其中一個遊戲｢死都唔眼閉｣，六位膠人需要喺坐過山車的時候，擘大雙眼望向前面的鏡頭，瞪開眼睛時間較長的參賽者則勝出遊戲。珈其未玩先驚，多次企圖臨陣退縮，都被隊員捉回來。Edan期間不斷露出經典驚青樣，不停大叫，而阿正玩之前更緊張得想大便，場面攪笑。
Edan被揭去完廁所爆馬桶
而在另一個遊戲｢答咗嘢試吓唔好撞｣，膠人需根據題目而寫出答案，如果答案與其他人不相同便可得到一分，相反答案一樣就冇分。Edan被其他膠人玩踢爆，大爆之前拍攝節目一同去宿營，Edan如廁後塞爆廁所，珈其形容成個廁所塞滿紙巾，最後肥腸竟然徒手通渠獲得大量讚賞。
膠戰曾被延期播出
MIRROR演唱會第四場（7月28日）當晚發生嚴重意外，舞蹈員李啟言(阿Mo)在表演時被巨型屏幕砸中嚴重受傷，之後多項涉及MIRROR和COLLAR的宣傳活動相繼延期或取消；而Edan(呂爵安)有份主持的《膠戰SSP》，原定於8月6日播映，因爲意外遭延期播放。