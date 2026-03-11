臥底嬌娃｜何廣沛客串鹹濕保安 𥄫實趴地張曦雯性感貼身裙：點忍
何廣沛客串鹹濕保安 明目張瞻掃瞄張曦雯趴地身型
《臥底嬌娃》第8集何廣沛特別客串「鹹濕保安」一角，劇中色迷迷眼神明目張瞻偷望一身性感衣著的張曦雯，代觀眾掃瞄張曦雯趴在地上勾鎖匙的身型。張曦雯身穿性感貼身連身裙，玲瓏浮突的身材盡展現，條貼身裙好矚目又性感，實在好難忍！何廣沛在劇中的「鹹濕」演出引起網民熱烈討論，大家都話佢演得好自然，完全唔介意為角色醜化自己。
張曦雯性感造型網上廣傳 2024年暑假拍攝時已成話題
原來張曦雯呢個性感造型早在劇集2024年暑假拍攝時已經成為話題！當時張曦雯以這身貼身連身裙造型與馬貫東在街頭被網民偷拍，好身段盡現在網上廣傳，引起大量討論。網民紛紛大讚張曦雯身材fit爆，條裙又貼身又性感，玲瓏浮突令人眼前一亮。原來被迷倒的還包括新出爐「最佳男配角」何廣沛，佢在劇中的反應完全代表咗觀眾心聲！
臥底嬌娃｜張曦雯瑜伽派福利騷S級曲線！突怒摑黃子恆 揭私下苦練倒掛金鈎真相
《臥底嬌娃》第9集劇情發展 三大女主角各有任務
《臥底嬌娃》第9集劇情繼續緊張刺激！佳琪（張曦雯飾演）懷疑奕風（馬貫東飾演）持有粉精靈配方，想跟蹤奕風，被妙姿（陳瀅飾演）制止。妙姿指配方是自己偽造，但佳琪仍懷疑奕風。另一邊廂，小茹（羅毓儀飾演）順利在洗衣店工作，查悉前老闆跟四聯商會有關，後來轉手予愛邦妮集團。妙姿這才知悉嘉盈死前在愛邦妮工作，更覺她的死有可疑，妙姿怕會被調出臥底小組，求小茹將嘉盈之事保密。
小茹與神秘男子結緣 竟然就是索帕真身
劇情發展更加峰迴路轉！小茹與貌似漫畫角色的男子結緣，卻不知對方就是索帕（吳子沖飾演）。醉漢在洗衣店搗亂，前來幫助的警員，竟是除夕時親吻小茹的歐凱（涂毓麟飾演），小茹對歐凱認不出自己而失落。呢個情節安排令觀眾大呼意外，原來各個角色之間都有千絲萬縷的關係，劇情愈來愈複雜精彩！
臥底嬌娃｜陳瀅「睡衣」誘惑突破尺度 扭腰「求偶舞」性感舞蹈挑逗馬貫東
臥底嬌娃｜72歲蘇恩磁演技大爆發！古惑眼神恨飲孫新抱茶 激讚涂毓麟似馬國明
臥底嬌娃｜聽障員工葉凱茵突偷笑露餡？網民瘋猜真實身份：係咪Big Boss！
方駿釗監製愛搵演員客串 何廣沛唔介意醜化自己
資深監製方駿釗喜歡搵不同演員客串劇集，曾經在《跳躍生命線》提拔何廣沛，在《陀槍師姐2021》都有邀請何廣沛同江嘉敏一齊客串過做乞兒。何廣沛一直以來都唔介意醜化自己，專業態度備受業界讚賞。今次在《臥底嬌娃》客串「鹹濕保安」，再次展現佢願意為角色付出的精神，網民都大讚佢演技多變又敬業！
網民熱議何廣沛演技 大讚專業態度值得學習
何廣沛今次的客串演出引起網民熱烈討論，大家都話：「何廣沛真係好專業，咩角色都肯演！」、「佢個眼神演得好到位，代表晒我哋男觀眾！」、「張曦雯條裙真係好性感，何廣沛個反應好自然！」、「最佳男配角實至名歸，連客串都咁認真！」網民普遍認為何廣沛不介意醜化自己的專業態度值得其他演員學習，呢種敬業精神正是香港演藝界需要的正能量！