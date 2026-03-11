臥底嬌娃｜何廣沛客串鹹濕保安 𥄫實趴地張曦雯性感貼身裙：點忍

最新娛聞
東方新地

廣告

新出爐「最佳男配角」何廣沛繼獲獎後再度成為話題焦點！這次竟然在《臥底嬌娃》第8集中客串「鹹濕保安」一角，明目張膽偷望張曦雯性感身材，色迷迷眼神代替觀眾實現「男性凝視」，網民大讚何廣沛演技多變又不介意醜化自己，專業態度激讚到爆燈！張曦雯身穿性感貼身連身裙玲瓏浮突，好身段盡現令人好難忍！

何廣沛客串鹹濕保安 明目張瞻掃瞄張曦雯趴地身型

《臥底嬌娃》第8集何廣沛特別客串「鹹濕保安」一角，劇中色迷迷眼神明目張瞻偷望一身性感衣著的張曦雯，代觀眾掃瞄張曦雯趴在地上勾鎖匙的身型。張曦雯身穿性感貼身連身裙，玲瓏浮突的身材盡展現，條貼身裙好矚目又性感，實在好難忍！何廣沛在劇中的「鹹濕」演出引起網民熱烈討論，大家都話佢演得好自然，完全唔介意為角色醜化自己。

張曦雯性感造型網上廣傳 2024年暑假拍攝時已成話題

原來張曦雯呢個性感造型早在劇集2024年暑假拍攝時已經成為話題！當時張曦雯以這身貼身連身裙造型與馬貫東在街頭被網民偷拍，好身段盡現在網上廣傳，引起大量討論。網民紛紛大讚張曦雯身材fit爆，條裙又貼身又性感，玲瓏浮突令人眼前一亮。原來被迷倒的還包括新出爐「最佳男配角」何廣沛，佢在劇中的反應完全代表咗觀眾心聲！

臥底嬌娃｜張曦雯瑜伽派福利騷S級曲線！突怒摑黃子恆 揭私下苦練倒掛金鈎真相

《臥底嬌娃》第9集劇情發展 三大女主角各有任務

《臥底嬌娃》第9集劇情繼續緊張刺激！佳琪（張曦雯飾演）懷疑奕風（馬貫東飾演）持有粉精靈配方，想跟蹤奕風，被妙姿（陳瀅飾演）制止。妙姿指配方是自己偽造，但佳琪仍懷疑奕風。另一邊廂，小茹（羅毓儀飾演）順利在洗衣店工作，查悉前老闆跟四聯商會有關，後來轉手予愛邦妮集團。妙姿這才知悉嘉盈死前在愛邦妮工作，更覺她的死有可疑，妙姿怕會被調出臥底小組，求小茹將嘉盈之事保密。

小茹與神秘男子結緣 竟然就是索帕真身

劇情發展更加峰迴路轉！小茹與貌似漫畫角色的男子結緣，卻不知對方就是索帕（吳子沖飾演）。醉漢在洗衣店搗亂，前來幫助的警員，竟是除夕時親吻小茹的歐凱（涂毓麟飾演），小茹對歐凱認不出自己而失落。呢個情節安排令觀眾大呼意外，原來各個角色之間都有千絲萬縷的關係，劇情愈來愈複雜精彩！

臥底嬌娃｜陳瀅「睡衣」誘惑突破尺度 扭腰「求偶舞」性感舞蹈挑逗馬貫東
臥底嬌娃｜72歲蘇恩磁演技大爆發！古惑眼神恨飲孫新抱茶 激讚涂毓麟似馬國明
臥底嬌娃｜聽障員工葉凱茵突偷笑露餡？網民瘋猜真實身份：係咪Big Boss！

方駿釗監製愛搵演員客串 何廣沛唔介意醜化自己

資深監製方駿釗喜歡搵不同演員客串劇集，曾經在《跳躍生命線》提拔何廣沛，在《陀槍師姐2021》都有邀請何廣沛同江嘉敏一齊客串過做乞兒。何廣沛一直以來都唔介意醜化自己，專業態度備受業界讚賞。今次在《臥底嬌娃》客串「鹹濕保安」，再次展現佢願意為角色付出的精神，網民都大讚佢演技多變又敬業！

網民熱議何廣沛演技 大讚專業態度值得學習

何廣沛今次的客串演出引起網民熱烈討論，大家都話：「何廣沛真係好專業，咩角色都肯演！」、「佢個眼神演得好到位，代表晒我哋男觀眾！」、「張曦雯條裙真係好性感，何廣沛個反應好自然！」、「最佳男配角實至名歸，連客串都咁認真！」網民普遍認為何廣沛不介意醜化自己的專業態度值得其他演員學習，呢種敬業精神正是香港演藝界需要的正能量！

臥底嬌娃 何廣沛 張曦雯（圖片來源：TVB）
張曦雯（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 何廣沛 女神趴地（圖片來源：TVB）
女神趴地（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 何廣沛 吳子冲與何廣沛都有對手戲。（圖片來源：TVB）
吳子冲與何廣沛都有對手戲。（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 何廣沛 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 何廣沛 拎住風扇佬味十足。（圖片來源：TVB）
拎住風扇佬味十足。（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 何廣沛 呢個表情100分！（圖片來源：TVB）
呢個表情100分！（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 何廣沛 呢個街拍網上廣傳！（圖片來源：網上圖片）
呢個街拍網上廣傳！（圖片來源：網上圖片）
臥底嬌娃 何廣沛 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
臥底嬌娃 何廣沛 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
臥底嬌娃 何廣沛 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
臥底嬌娃 何廣沛 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）

圖片來源：TVB、張曦雯IG資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 