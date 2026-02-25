臥底嬌娃｜綠葉搶鏡！聲夢Duncan首拍劇演古惑仔獲激讚 劉展霆靠一頭橙髮彈出？

《臥底嬌娃》除了主角搶眼，一眾綠葉配角亦開始彈出，表現令人驚喜！當中《聲夢傳奇2》出身的侯雋熙（Duncan）首度拍劇，演活古惑仔獲網民激讚；而另一位演員劉展霆（Eden）則憑一頭超搶眼的橙髮成功吸睛，究竟這兩位潛力股如何憑著不算多的戲份，成功俘虜觀眾的目光？