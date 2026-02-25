臥底嬌娃｜綠葉搶鏡！聲夢Duncan首拍劇演古惑仔獲激讚 劉展霆靠一頭橙髮彈出？
《臥底嬌娃》除了主角搶眼，一眾綠葉配角亦開始彈出，表現令人驚喜！當中《聲夢傳奇2》出身的侯雋熙（Duncan）首度拍劇，演活古惑仔獲網民激讚；而另一位演員劉展霆（Eden）則憑一頭超搶眼的橙髮成功吸睛，究竟這兩位潛力股如何憑著不算多的戲份，成功俘虜觀眾的目光？
聲夢Duncan首拍劇演古惑仔 獲封TVB御用接班人
憑藉《聲夢傳奇2》入行，近年在網絡短片及主持節目《唱錢》中人氣急升的侯雋熙（Duncan），今次在《臥底嬌娃》中迎來他首個電視劇角色「羅白」。雖然是拍劇初哥，但Duncan的表現卻讓網民眼前一亮。他飾演的古惑仔無論是叛逆不羈的外形、囂張的步姿，以及那種不可一世的說話語氣，都演繹得入木三分。不少網民大讚他「好有戲」，認為他非常有潛質成為新一代「TVB御用古惑仔」，留言稱：「完全唔似第一次拍劇，個古惑仔格好出！」、「佢個樣同態度真係好適合做呢類角色！」
劉展霆搶眼橙髮成焦點 劇組慧眼獲讚
除了Duncan，另一位飾演古惑仔「余旦」的劉展霆（Eden）同樣備受關注。雖然戲份暫時不多，但他憑藉一頭極度搶眼的橙色頭髮，成功在觀眾心中留下深刻印象。不少網民大讚這個造型「夠晒Sharp醒」，令Eden看起來更像一個反叛的古惑仔，在人群中極具辨識度。事後，Eden亦在其個人社交平台的限時動態中透露，這頭標誌性的橙髮是劇組要求他染上的。網民得悉後，紛紛大讚劇組獨具慧眼，一個簡單的髮色要求，就成功幫助角色彈出，絕對是神來之筆。
網民大讚兩位綠葉好有戲 Duncan囂張態度夠入格
侯雋熙和劉展霆的亮眼表現，成功在討論區引起話題，網民一致認為兩位綠葉演員為劇集增添了不少色彩。對於Duncan的演出，網民一面倒地給予好評，認為他「演活了古惑仔的囂張」，更有人期待他未來能挑戰更多反派角色。至於劉展霆，網民則認為他的「橙髮」記憶點十足，「一出場就見到佢個頭，想唔記得都難！」、「呢啲就係細節，一個髮色就令角色生動咗！」兩位新面孔憑藉獨特氣質和搶眼造型成功跑出，證明了即使是配角，只要用心演繹，同樣能發光發亮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期