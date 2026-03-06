臥底嬌娃｜吳子冲演冷面壞人現反差萌！靠《鬼滅》撻着羅毓儀 網民讚有層次
廣告
昨晚（5日）播出的《臥底嬌娃》劇情充滿驚喜，當中吳子冲飾演的神秘男子「索帕」與羅毓儀（Yuki）飾演的「小茹」互動成為焦點！劇中索帕外表冷酷，看似是難以親近的壞人，誰知竟因一套人氣動漫《鬼滅之刃》而展現出呆萌天真的一面，強烈的反差萌讓網民看得相當過癮。原來吳子冲本人亦是動漫迷，難怪演得如此入木三分，更因此與對手Yuki一拍即合！
昨晚大玩「鬼滅劇本殺」 冰山壞人秒變呆萌宅男
在昨晚的劇情中，小茹（羅毓儀飾）在洗衣店打工時，遇上貌似動漫角色的索帕（吳子冲飾）。起初索帕表現冷酷，但當小茹提起《鬼滅之刃》時，他竟雙眼發光，更與小茹大玩「鬼滅劇本殺」，被熱情的Yuki逐漸融化冰山一面，展現出意想不到的呆萌和孩子氣。這段充滿反差的「漫畫情緣」趣味十足，亦令他與Yuki及涂毓麟之間錯綜複雜的三角關係更添變數，讓觀眾非常期待後續發展。
吳子冲自爆是動漫迷 與羅毓儀一拍即合
原來吳子冲能將角色的動漫迷特質演得如此傳神，全因他本人也是一位忠實動漫迷！吳子冲受訪時透露，自己對動漫相關的劇情相當容易消化和理解，這次的角色設定可謂正中下懷。他更笑言，因為與對手羅毓儀同樣是動漫愛好者，二人在拍攝現場一拍即合，經常大談動漫經，戲內戲外都充滿火花。這段幕後趣聞，也讓觀眾更能投入他們在劇中的「漫畫情緣」。
網民洗版激讚反差萌：做冷面壞人好有台型
吳子冲在《臥底嬌娃》中的破格演出，成功引起網民熱烈討論。不少觀眾都對他所展現的「反差萌」感到驚喜，並在討論區洗版留言大讚。有網民表示：「吳子冲做冷面壞人好有台型，鍾意睇漫畫嗰種反差幾有趣。」亦有留言指：「估唔到佢可以咁搞笑，呢個角色好有驚喜！」、「索帕同小茹條線好得意，期待佢哋之後點發展！」、「吳子冲演技有層次，邪惡又得，天真又得，好正！」。網民一致認為角色設計立體，並肯定吳子冲的演技，令他人氣再度急升。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期