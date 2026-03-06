臥底嬌娃｜吳子冲演冷面壞人現反差萌！靠《鬼滅》撻着羅毓儀 網民讚有層次

昨晚（5日）播出的《臥底嬌娃》劇情充滿驚喜，當中吳子冲飾演的神秘男子「索帕」與羅毓儀（Yuki）飾演的「小茹」互動成為焦點！劇中索帕外表冷酷，看似是難以親近的壞人，誰知竟因一套人氣動漫《鬼滅之刃》而展現出呆萌天真的一面，強烈的反差萌讓網民看得相當過癮。原來吳子冲本人亦是動漫迷，難怪演得如此入木三分，更因此與對手Yuki一拍即合！