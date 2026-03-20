《臥底嬌娃》大結局劇情21-25集｜劉彪關禮傑被殺！奕風揭開嘉盈死亡真相
《臥底嬌娃》第21集劇情 奕風被停職揭開嘉盈死亡真相
在第21集中，索帕（吳子沖飾演）向小茹（羅毓儀飾演）提出遠走高飛的建議，但當宗南（黃子恆飾演）等人突然出現時，索帕誤以為是小茹通知警方，傷心之下竟想要自盡。另一邊廂，奕風聽從佳琪的建議，決定交出嘉盈的電腦作為證據。然而奕風情緒激動地衝入口供房，直接質問劉彪（關禮傑飾演）是否指使殺害嘉盈（李海銅飾演），這個舉動讓步青（黃子雄飾演）發現奕風一直在私下調查嘉盈之死，憤怒之下將他停職處分。
妙姿了解奕風苦衷決定和解
結局周劇情提到妙姿從嘉盈的電腦中發現了嘉盈被殺的重要線索，終於了解到奕風的真正苦衷，決定與他和解並共同調查。佳琪也表示願意幫助奕風一起追查嘉盈事件的真相。與此同時，邦妮（邵美琪飾演）前往探訪劉彪，沒想到劉彪竟然威脅邦妮，而各方勢力也開始籌謀要教訓劉彪。
《臥底嬌娃》結局｜李海銅角色關鍵錄音頸鍊藏秘密 奕風知真相失控報仇
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《臥底嬌娃》第22集劇情 劉彪十年前販毒真相曝光
第22集揭開了十年前的秘密，原來劉彪背著卡邦妮私底下販毒，結果得罪了惡勢力，邦妮無奈之下只能出面為劉彪求情。劇情中朱皮因為喝醉酒，意外得知妙姿的警察身分，為後續劇情埋下伏筆。歐凱（涂毓麟飾演）不顧自己對貓毛敏感的問題，冒險在小茹家中餵飼露娜，當小茹氣憤他屢次罔顧安全時，歐凱坦承這一切都是因為在乎小茹。
權世豪出獄重新推出粉精靈
權世豪（杜燕歌飾演）出獄後透過私煙強散貨，重新推出毒品粉精靈。世豪試圖說服私煙強轉投他的陣營幫忙，但私煙強婉拒了這個提議。世豪表示不介意與四聯商會相關的販毒頭子合作，更希望私煙強能為他搭線牽橋。
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《臥底嬌娃》第23集劇情 私煙強兒子被綁架
第23集中私煙強（彭迪安Eddie飾）的兒子遭到綁架，綁匪要脅私煙強為他們辦事，奕風等人識破陰謀成功救人。警方勸說私煙強指證幕後黑手，為案件提供重要線索。寶儀（鍾柔美飾演）因為接到Mabel的求救訊息而找上三名女臥底，她們成功協助寶儀救回Mabel（謝采芝飾）。
Mabel輕生真相震撼寶儀
Mabel向寶儀道出自己被騙去作性招待，更遭人以毒品控制的可怕經歷。然而Mabel最終選擇了輕生，看穿三女臥底身分的寶儀，懇求她們幫忙找出害死Mabel的真兇。三女在調查過程中發現背後竟然與愛邦妮有關，寶儀也發現了劉彪死前留下的神秘信件。
《臥底嬌娃》第24集劇情 特別編號鈔票成關鍵線索
寶儀為了知道所有真相，決定與三女合作設計引出幕後黑手。追查嘉盈之死的真相再次陷入謎團，讓奕風感到苦惱不已。朱皮把特別編號一百元紙幣送給妙姿，妙姿認出這是自己曾經給嘉盈的鈔票，眾人討論後發現大家都曾得到此鈔票，而且最終應該在死前的嘉盈手上。
世豪設陷阱奕風陷危機
奕風裝作被世豪捉到，在對話過程中世豪不慎洩露了重要資訊。朱皮找妙姿協助，讓她透過監聽世豪的手機來調查案情。妙姿告知奕風，嘉盈遺物中少了錄音頸鍊這個重要證據。朱皮猜出世豪對奕風設下陷阱，趕緊前往營救。
《臥底嬌娃》第25集大結局 錄音頸鍊揭開真相
在大結局第25集中，奕風在佳琪的協助下，終於找到嘉盈死前留下的錄音頸鍊。當奕風得知是誰逼死嘉盈後，完全失去理智準備報仇。妙姿在佳琪和小茹陪同下聽完嘉盈的錄音，三人得知奕風的危險狀況，深怕他為了報仇而做出傻事。
三女獻計阻止奕風黑化踏上歪路
三女向步青、宗南獻計，計劃以邦妮相約見面的方式引出真兇，將其繩之於法，從而阻止奕風黑化踏上歪路。在約定見面當日，奕風竟然使計載走邦妮，要求邦妮約真兇改到愛邦妮見面。真兇來到愛邦妮後突然被人從後襲擊，再次醒來時發現自己被奕風綁在天台邊緣，最終決戰即將展開！
《臥底嬌娃》主要演員角色列表：
- 張曦雯 飾演 沈佳琪
- 陳瀅 飾演 江妙姿
- 馬貫東 飾演 潘奕風
- 羅毓儀 飾演 童小茹
- 邵美琪 飾演 卡邦妮
- 黃子恆 飾演 郭宗南
- 關禮傑 飾演 劉彪
- 鍾柔美 飾演 劉寶儀
- 吳子冲 飾演 克洛索帕
- 涂毓麟 飾演 歐凱
- 杜燕歌 飾演 權世豪