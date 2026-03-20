《臥底嬌娃》大結局劇情21-25集｜劉彪關禮傑被殺！奕風揭開嘉盈死亡真相

TVB劇集《臥底嬌娃》即將迎來大結局，由張曦雯、陳瀅、馬貫東、羅毓儀領銜主演，在最後五集中將揭開所有謎團。劇中臥底潘奕風（馬貫東飾演）與3名女臥底沈佳琪（張曦雯飾演）、江妙姿（陳瀅飾演）、童小茹（羅毓儀飾演）的命運將在這結局周迎來最終決戰，而嘉盈之死的真相也將水落石出。除了翡翠台直播結局，觀眾可透過myTV SUPER線上平台收看大結局。