臥底嬌娃｜47歲姚嘉妮演最索秘書！床照曝光電力驚人 網民激讚保養得宜

47歲姚嘉妮在《臥底嬌娃》中演活「最索秘書」Flora，引爆網民熱議！昨晚（20日）一集她與關禮傑的火辣床戲及性感床照曝光，畫面極盡誘惑，其驚人電力與Fit爆身材完全不像年近半百，舉手投足散發的成熟女性魅力，讓大批網民為之驚艷，究竟這位凍齡女神是如何保養的？