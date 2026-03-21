臥底嬌娃｜47歲姚嘉妮演最索秘書！床照曝光電力驚人 網民激讚保養得宜
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47歲姚嘉妮在《臥底嬌娃》中演活「最索秘書」Flora，引爆網民熱議！昨晚（20日）一集她與關禮傑的火辣床戲及性感床照曝光，畫面極盡誘惑，其驚人電力與Fit爆身材完全不像年近半百，舉手投足散發的成熟女性魅力，讓大批網民為之驚艷，究竟這位凍齡女神是如何保養的？
昨晚劇情大暴走 姚嘉妮性感床照誘惑關禮傑
昨晚劇情焦點落在邵美琪飾演的卡邦尼，終於忍無可忍向老公劉彪（關禮傑飾）攤牌，當面踢爆他與秘書Flora（姚嘉妮飾）的姦情，並即場怒炒Flora。而整段戲的重頭戲，絕對是姚嘉妮的性感演出。劇中一幕專為劇情而設的「無限放電床照自拍」，姚嘉妮不但顏值超班，對著鏡頭擺出各種誘人甫士，魅力驚人。即使年屆47歲，她在劇中無論是OL套裝、俏麗花裙還是性感睡衣造型，都完美駕馭，尤其一雙結實長腿和標誌性的電眼笑容，電力十足，難怪讓關禮傑的角色為之傾倒。
網民封「最索秘書」 激讚姚嘉妮47歲魅力不減
姚嘉妮的凍齡美貌和性感演繹，隨即引來網民洗版式盛讚，不少觀眾都對她保養得宜的狀態表示驚訝，更封她為「最索秘書」。網民紛紛留言大讚：「姚嘉妮完全唔似47歲，身材同個樣都keep得好好！」、「佢真係好有女人味，呢個秘書角色好適合佢」、「對電眼真係不得了，笑起上嚟勁有魅力」。劇中她完美展現了成熟女性的自信與嫵媚，證明了資深女演員的獨特魅力，即使在年輕演員輩出的電視圈，依然能憑藉敬業精神和出眾外型，穩佔一席之地，成為觀眾討論的焦點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期