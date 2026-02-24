臥底嬌娃｜張曦雯化身「行走衣架」 43吋逆天長腿撼23吋纖腰震撼網民！
昨晚（23日）首播的《臥底嬌娃》中，張曦雯（Kelly）一登場即憑黃金比例身形震撼全城！劇中她連換四套高難度「戰衣」，完美駕馭貼身剪裁，盡騷43吋長腿與23吋纖腰，被網民封為「行走的人肉衣架」。究竟她是如何在幕後維持如此完美的體態？
昨晚首播連換4套戰衣騷Quali
昨晚《臥底嬌娃》首播，張曦雯（Kelly）的百變造型立即成為全晚焦點。在第一集中，她先後以四個高難度白色系造型亮相，包括修腰格仔背心恤衫配貼身黑皮褲、突顯曲線的白色OL連身裙、零贅肉的黑白色瑜伽套裝，以及氣場十足的白色三件頭西裝。每個造型都極度考驗身材，但Kelly憑藉175cm身高、43吋長腿及23吋纖腰的黃金比例完美駕馭，不但零唧肉，更穿出高級時尚感。其恍如行catwalk的完美步姿，更被網民瘋狂截圖，封她為「行走的人肉衣架」，並將其「婀娜多姿步姿」製成圖輯在網上瘋傳，引起熱話。
張曦雯親解23吋腰之謎：無刻意減
面對網民對其23吋纖腰的熱烈討論，張曦雯（Kelly）在tvb.com的獨家專訪中親自解畫，坦言並未有為角色刻意減肥。她透露自己向來注重運動及均衡飲食，更直言拍攝期間的忙碌程度是維持身形的關鍵。Kelly在訪問中表示：「一休息就要去排舞、學唱歌同錄歌，當時仲宣傳緊兩套台慶劇，所以時間表排得好密，所以啲衫唔需要特別Keep都好啱身。」原來完美體態背後，是她對工作的敬業樂業與驚人體力，高強度的工作讓她自然保持在最佳狀態，一番話更顯其專業態度。
網民洗版激讚：簡直係人肉衣架
劇集播出後，網民討論區及社交平台被張曦雯的完美身形洗版，反應一面倒激讚。不少網民留言大讚：「簡直係行走的芭比！」、「條腰幼到唔科學，點做到㗎？」、「呢啲衫普通人著一定係災難，佢著得勁好睇！」、「求Kelly出keep fit教學！」更有眼利網民指出，Kelly不僅身材好，連走路的姿態都充滿自信，完全是模特兒級數，紛紛表示：「佢行路真係好有氣質，成個畫面靚晒」、「TVB應該畀多啲靚衫佢著，唔好浪費咗個衣架」。看來Kelly已憑《臥底嬌娃》的驚艷亮相，再次穩固其新一代女神及時尚指標的地位。
