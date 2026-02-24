臥底嬌娃｜張曦雯化身「行走衣架」 43吋逆天長腿撼23吋纖腰震撼網民！

昨晚（23日）首播的《臥底嬌娃》中，張曦雯（Kelly）一登場即憑黃金比例身形震撼全城！劇中她連換四套高難度「戰衣」，完美駕馭貼身剪裁，盡騷43吋長腿與23吋纖腰，被網民封為「行走的人肉衣架」。究竟她是如何在幕後維持如此完美的體態？