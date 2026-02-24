臥底嬌娃｜張曦雯坐黃子恆大脾激吻 貼身褲「零唧肉」震撼網民錯重點！

昨晚（23日）《臥底嬌娃》一幕火辣親熱戲掀起全網熱話，張曦雯（Kelly）與黃子恆上演甜蜜咀嘴戲碼，場面極盡香艷！Kelly身穿貼身瑜伽服，整個人坐在黃子恆大脾上，驚人的是竟完全「零唧肉」，完美體態讓網民看傻眼，更有人錯重點將目光放在意想不到的部位！

昨晚瑜伽服坐大脾激吻黃子恆

在昨晚播出的劇情中，張曦雯（Kelly）飾演的角色與黃子恆在家中上演一幕甜蜜互動。畫面所見，Kelly身穿極度貼身的瑜伽套裝，展現其招牌「Gfable式甜笑」，並主動坐在黃子恆的大脾上甜蜜談情，二人更情到濃時深情咀嘴，女人味大爆發，畫面充滿粉紅泡泡，極度吸睛。不過，最令網民震驚的是，即使Kelly穿著如此貼身的瑜伽褲並做出高難度的坐姿，其腰間及腿部線條依然完美，完全沒有一絲贅肉被擠出，體態控制力驚人，令人佩服。

親熱戲成記憶點為劇集造勢

這一幕「坐大脾」親熱戲，除了推進張曦雯與黃子恆的感情線，更成功為劇集製造了首個爆紅話題。監製巧妙地利用貼身瑜伽服，將焦點集中在Kelly無可挑剔的身材管理上，成功將一個普通的談情場面，昇華為網絡熱話。這種「記憶點」場景的設計，往往能引發觀眾在社交媒體上自發討論，從演員的表現、身材管理到服裝細節，都能成為傳播點。此舉不但能有效提升劇集的網絡聲量，更能讓觀眾對角色留下深刻印象，可見劇組在細節上的鋪排極具心思，成功為《臥底嬌娃》打響頭炮。

網民錯重點激讚：腋窩都咁白滑

此幕播出後，網民隨即在討論區瘋狂洗版，大部分人都對張曦雯的完美體態表示難以置信，留言大讚：「坐喺大脾都可以完全冇腩肉，真係好屈機！」、「條褲咁貼身都零唧肉，究竟點練㗎？」、「黃子恆真係好艷福！」不過，有部分網民的留言卻意外「錯重點」，將焦點放在Kelly的腋窩上，搞笑表示：「估唔到連個腋窩都保養得咁好，又白又滑！」、「我錯重點，淨係見到個好靚嘅胳肋底」、「真係360度零死角女神」。這些歪樓評論為激烈的討論增添不少趣味，也證明了Kelly的魅力確實沒法擋。

臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

