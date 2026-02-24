臥底嬌娃｜張曦雯坐黃子恆大脾激吻 貼身褲「零唧肉」震撼網民錯重點！

昨晚（23日）《臥底嬌娃》一幕火辣親熱戲掀起全網熱話，張曦雯（Kelly）與黃子恆上演甜蜜咀嘴戲碼，場面極盡香艷！Kelly身穿貼身瑜伽服，整個人坐在黃子恆大脾上，驚人的是竟完全「零唧肉」，完美體態讓網民看傻眼，更有人錯重點將目光放在意想不到的部位！