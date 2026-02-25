臥底嬌娃｜仙氣女神李海銅慘死！戲外獲陳瀅貼心照顧 網民熱捧潛力She She CP？
昨晚《臥底嬌娃》劇情大逆轉，被封為「仙氣班花」的李海銅所飾演的角色嘉盈突然死亡，令網民大感錯愕及不捨！劇中她對陳瀅飾演的妙姿溫柔體貼，盡顯完美閨密本色，戲外卻反過來獲前輩陳瀅悉心照顧，這段戲內戲外的反轉閨密情，不但溫馨滿瀉，更引發網民無限遐想，究竟背後有多窩心？
昨晚劇情突急轉直下 李海銅「仙氣閨密」慘死
在劇集播出前已憑「班花級」顏值備受關注的李海銅，在昨晚一集劇情中突然被殺害，令不少觀眾大為震驚。她飾演的嘉盈人設相當討好，除了外表仙氣，性格亦十分貼地，更對好友妙姿（陳瀅飾）無微不至。在妙姿傷心失意時，嘉盈不但會溫柔地抱著對方安慰，更主動提供實際支援，義氣十足。心思細密的她，更出盡法寶送上對妙姿極具意義的狗仔水樽，暖女行為極之窩心。正因角色如此完美，嘉盈的突然死亡才讓網民大感可惜，直呼完全不能接受，紛紛表示希望她能「復活」。
陳瀅戲外反過來照顧李海銅 窩心舉動全曝光
劇中李海銅對陳瀅照顧有加，但戲外情況卻完全相反。根據電視台的獨家專訪，身為新人的李海銅透露，前輩陳瀅在拍攝期間對她非常照顧。李海銅感激地表示：「因為我成日都好緊張，佢會拍我膊頭叫我放鬆啲，又好有耐性同我對戲，仲好願意接納我嘅提議，所以好感激佢。」她更憶述開工第一天，陳瀅主動約她一起到餐廳吃飯，透過聊天互相認識。李海銅又分享：「我記得有一場有好多對白要講，可能我講得太快，節奏有啲奇怪，自己又緊張，但阿瀅超好，捉住我手臂話慢慢嚟唔好急，叫我諗多啲平時同好朋友傾偈係點。」戲內外的溫馨互動，盡顯二人真摯情誼。
網民洗版大嘆可惜 封李海銅陳瀅為潛力She She CP
嘉盈的慘死引爆網民討論區，不少人洗版留言大嘆不捨，認為角色戲份太少。同時，李海銅的顏值亦再度成為焦點，有網民大讚她氣質出眾，更封她為「孫慧雪及李佳芯2.0」，潛力無限。而她與陳瀅之間深刻的閨密情誼，更觸動了不少觀眾，直指二人火花十足，甚有潛質成為一對「She She CP」，紛紛留言：「嘉盈同妙姿條線好好睇，點解要咁快拆散佢哋！」、「兩個女仔嘅互動好有愛，好想睇多啲！」雖然李海銅戲份不多，但已成功給觀眾留下深刻印象。
