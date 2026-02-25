臥底嬌娃｜仙氣女神李海銅慘死！戲外獲陳瀅貼心照顧 網民熱捧潛力She She CP？

昨晚《臥底嬌娃》劇情大逆轉，被封為「仙氣班花」的李海銅所飾演的角色嘉盈突然死亡，令網民大感錯愕及不捨！劇中她對陳瀅飾演的妙姿溫柔體貼，盡顯完美閨密本色，戲外卻反過來獲前輩陳瀅悉心照顧，這段戲內戲外的反轉閨密情，不但溫馨滿瀉，更引發網民無限遐想，究竟背後有多窩心？