臥底嬌娃｜李海銅自爆易肥體質靠節食！揭女神吹頭NG爆笑內幕
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《臥底嬌娃》新人李海銅憑「絕世好女友」形象仙氣爆燈，不過女神形象背後卻充滿辛酸與爆笑趣事！李海銅在接受訪問時，不但大爆自己其實是「肉肉臉」的易肥體質，更揭開劇中經典「女神風」場面的搞笑NG內幕，原來鏡頭前仙氣飄飄的她，拍攝時竟因表情管理失控而頻頻NG，究竟女神背後還有多少不為人知的秘密？
李海銅親解女神吹頭場面 爆笑自嘲表情管理失敗
對於劇中一幕穿家居服下廚、仙氣滿瀉的「女神風」場面獲網民瘋狂洗版，李海銅笑言背後其實笑料百出。她透露這是自己第一次被吹風機正面狂吹，看見其他女演員效果勁靚，到自己親身嘗試時卻完全是另一回事。她尷尬地說：「其實係 NG 咗幾次，因為啲風一吹埋嚟，我表情就管理唔到，一係合埋咗眼，一係面容因為食咗啲風有少少扭曲。」原來唯美畫面的背後，是演員不斷與強風對抗的爆笑經歷，與劇中完美形象形成極大反差。
李海銅自揭易肥體質 全靠節食維持纖腰
劇中李海銅的纖腰備受讚賞，但她大方透露自己其實是易肥體質，維持身形全靠後天努力。她笑言：「D 朋友叫我肉肉臉架！其實我係好容易肥，一食就好容易肥，所以真係要特登 keep，而且每次都係肥塊面先。」為了在鏡頭前呈現最佳狀態，她坦言每次開拍劇集前，都必須嚴格控制飲食，「我都盡量食得好清淡或者有時要節食。」一席話道出了女演員在鏡頭後為角色付出的努力與辛酸，相當專業。
李海銅感激馬貫東犧牲時間指導 謙稱私下是男仔頭
談到與前輩馬貫東合作，李海銅充滿感激之情，大讚對方貼心又無私。她表示：「今次係同阿東第一次合作，佢好好呀，佢雖然本身個拍攝日程都好 tight，但佢寧願犧牲自己返屋企休息嘅時間，放咗工都會陪我繼續討論點樣夾。」她更強調馬貫東非常尊重她的意見，兩人會一起討論出最好的演繹方式。雖然劇中角色溫柔賢淑，但李海銅笑言私底下的自己其實是個男仔頭，與螢幕形象大相逕庭，展現出率真可愛的一面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期