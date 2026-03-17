臥底嬌娃｜李海銅自爆易肥體質靠節食！揭女神吹頭NG爆笑內幕

《臥底嬌娃》新人李海銅憑「絕世好女友」形象仙氣爆燈，不過女神形象背後卻充滿辛酸與爆笑趣事！李海銅在接受訪問時，不但大爆自己其實是「肉肉臉」的易肥體質，更揭開劇中經典「女神風」場面的搞笑NG內幕，原來鏡頭前仙氣飄飄的她，拍攝時竟因表情管理失控而頻頻NG，究竟女神背後還有多少不為人知的秘密？