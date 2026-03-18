臥底嬌娃｜李海銅人氣爆升！IG粉絲激增近萬 網民讚：靚到似AI
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《臥底嬌娃》不僅劇情引人入勝，更成功捧紅新一代女神李海銅！憑藉劇中「蘇嘉盈」一角，李海銅人氣直線飆升，其Instagram粉絲人數在短短一日半內激增近萬，走勢極度驚人，被譽為「李海銅現象」！究竟這位被網民盛讚擁有「AI級靚樣」的新星有何魅力，能在一夜之間俘虜萬千觀眾的心？
李海銅IG粉絲一日半狂升近萬 升幅超驚人
自《臥底嬌娃》第16集播出後，李海銅的IG粉絲數便開始幾何級增長。據網民統計，她的粉絲數由原本的16,000人，先是升至19,000，到昨晚（3月17日）劇集播出後更勁升至25,400人，在短短一日半時間內，粉絲人數暴增了接近10,000人，升幅高達62.5%，數字相當誇張！這種驚人的增長速度，證明了她在劇中的演出已成功「入屋」，成為近期最具話題性的新生代演員，人氣一時無兩。
網民洗版大讚仙氣滿瀉 封李海銅AI級靚樣
李海銅的人氣爆發，除了因為角色討好，其出眾的外貌亦是關鍵。網民對她的美貌讚不絕口，紛紛在討論區洗版留言，盛讚她「靚到好似 AI」、「有股解釋唔到嘅仙氣」，認為她的氣質在現今娛樂圈中相當獨特。這種脫俗的「仙氣感」，加上劇中溫柔甜美的形象，讓她成功在觀眾心中留下深刻印象，一舉一動都成為網民熱議的焦點，更被封為新一代的「仙氣女神」。
李海銅拍片回饋粉絲 扮嬲怒掟馬貫東勁搞笑
面對人氣急升，李海銅亦非常識做，昨日特地上載了一段與劇中拍檔馬貫東的搞笑短片來回饋粉絲。影片中，馬貫東似乎因意外按住了電話，惹得李海銅「大發雷霆」，更拿起紙巾作勢怒掟對方，場面十分搞笑。最有趣的是，網民的焦點完全放錯，留言大讚：「發嬲都嬲得溫柔過人」，再次印證了她溫柔甜美的形象已何等深入民心。這段有趣的互動，也讓觀眾看到她鏡頭外活潑可愛的一面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期