臥底嬌娃｜李海銅人氣爆升！IG粉絲激增近萬 網民讚：靚到似AI

《臥底嬌娃》不僅劇情引人入勝，更成功捧紅新一代女神李海銅！憑藉劇中「蘇嘉盈」一角，李海銅人氣直線飆升，其Instagram粉絲人數在短短一日半內激增近萬，走勢極度驚人，被譽為「李海銅現象」！究竟這位被網民盛讚擁有「AI級靚樣」的新星有何魅力，能在一夜之間俘虜萬千觀眾的心？