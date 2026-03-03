臥底嬌娃｜最強星二代林沚羿驚現一字馬！父親竟是《22世紀殺人網絡》武指林迪安
《臥底嬌娃》驚現最強星二代！劇中一位女配角林沚羿（Venus）在熱身時，竟輕鬆做出高難度一字馬兼壓腰，盡展驚人身體柔軟度，原來她大有來頭！其父親竟是曾為荷里活猛片《22世紀殺人網絡》及《蜘蛛俠2》擔任動作指導的頂尖武術指導林迪安！這位隱藏的「武林高手」女兒，是否盡得父親真傳？
熱身驚現超柔軟筋骨 林沚羿輕鬆做出高難度一字馬
在《臥底嬌娃》的其中一幕，一眾女團參賽者正在進行熱身拉筋，鏡頭捕捉到林沚羿做出了令人驚嘆的動作。只見她氣定神閒地做出標準的一字馬，更進一步將上半身向後壓腰，動作流暢輕鬆，盡顯其超凡的柔軟筋骨與深厚功底。這個不起眼的畫面，卻意外揭示了她「臥虎藏龍」的實力，與劇中其他女孩的拉筋動作形成強烈對比，瞬間引起觀眾好奇，紛紛猜測這位新人演員的背景，想不到一查之下竟有驚人發現。
武術DNA大揭秘！父親林迪安曾為《蜘蛛俠2》任動作指導
原來林沚羿的驚人身手絕非偶然，她正是香港頂尖武術指導林迪安的女兒！林迪安在國際影壇享負盛名，曾為經典科幻電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）負責武打設計及演員訓練，更為超級英雄電影《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）擔任動作指導，履歷極之輝煌。而在2022年，林迪安憑TVB真人騷《不可能任務》成功入屋，節目中他對動作特技質素的嚴謹要求和火爆的專業態度，讓廣大觀眾印象深刻，更贏得大眾讚賞。有如此強大的「武術DNA」，難怪林沚羿筋骨如此柔軟，盡得父親真傳。
網民驚呼臥虎藏龍：難怪身手咁好！
林沚羿的「最強星二代」身份曝光後，網民紛紛表示震驚，並稱她是劇中真正的「隱藏高手」。討論區湧現大量留言：「終於明白點解佢筋骨咁軟，原來老豆係林迪安！」、「有咁勁嘅爸爸，唔知佢有冇學返兩招功夫？」、「呢個先係真正嘅臥虎藏龍，TVB應該開套武打劇俾佢擔正！」、「期待佢繼承父業，成為新一代動作女星！」這次背景大揭秘，讓林沚羿的關注度直線飆升，不少觀眾都表示希望未來能看到她在幕前展現更多精彩的動作場面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期