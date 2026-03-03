臥底嬌娃｜最強星二代林沚羿驚現一字馬！父親竟是《22世紀殺人網絡》武指林迪安

《臥底嬌娃》驚現最強星二代！劇中一位女配角林沚羿（Venus）在熱身時，竟輕鬆做出高難度一字馬兼壓腰，盡展驚人身體柔軟度，原來她大有來頭！其父親竟是曾為荷里活猛片《22世紀殺人網絡》及《蜘蛛俠2》擔任動作指導的頂尖武術指導林迪安！這位隱藏的「武林高手」女兒，是否盡得父親真傳？