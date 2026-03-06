臥底嬌娃｜「鋼琴王子」涂毓麟背景嚇人！曾獲牛津錄取 劇中做癡情警官吸粉
昨晚軍裝Look登場 英雄救美冧暈網民
昨晚《臥底嬌娃》劇情發展到小茹（羅毓儀 Yuki 飾）在洗衣店被醉漢騷擾，危急關頭，氣質溫文的軍裝警員歐凱（涂毓麟 Oscar 飾）及時出現英雄救美，帥氣模樣令網民心心眼！原來歐凱正是當年除夕夜偷吻小茹的神秘男，由讀書時期已開始暗戀對方，絕對是「癡心情長劍」一名。Oscar穿上軍裝後正氣凜然，加上他標誌性的濃密粗眉，獲網民大讚「一表人才」，不少粉絲更留言表示等他出場已久，笑言：「這眉毛真的太突出了。」
揭驚人學霸之路 為音樂棄牛津筍工
劇中角色討好，現實中的Oscar更是名副其實的「超級筍盤」！有「鋼琴王子」之稱的他，自小就讀名校喇沙書院，同時是香港演藝學院鋼琴系學生。中二時更獲獎學金遠赴英國哈羅公學（Harrow School）讀書，其後轉入英國皇家音樂學院深造鋼琴。Oscar以狀元成績畢業，更同時獲得倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院及牛津大學貝里歐學院等多間世界頂級學府錄取。不過，他最終選擇回港入讀科技大學環球商業學系，並以一級榮譽畢業。他曾透露，身邊不少同學畢業後投身投資銀行，有人更在第一年已賺到第一個1,000,000，但他坦言自己熱愛音樂，絕不後悔投身演藝圈。
內地戀綜爆紅 大方認愛女主播吸粉
涂毓麟的魅力不止於學業和才藝，他專一重情的形象更深入民心。2024年，他因參加內地戀愛綜藝節目《心動的信號》而吸納大批內地粉絲，並與節目中的內地財經主播孫樂言結緣，發展成為情侶。拍拖後，Oscar一改圈中人低調處理戀情的作風，經常在個人IG大方放閃，分享與女友的甜蜜日常，被網民封為圈中高顏值的模範情侶。他這種大方認愛的好男人形象，不但沒有影響事業，反而令他人氣再度飆升，事業愛情兩得意。
網民激讚「寶藏男孩」：終於等到佢出場
自從涂毓麟加盟《臥底嬌娃》的消息傳出後，不少因戀綜而認識他的粉絲早已在小紅書等社交平台「洗版」，表示非常期待他出場。昨晚劇集播出後，網民反應極為熱烈，一面倒大讚他警察造型帥氣，角色設定討好，紛紛留言：「終於等到Oscar出場，軍裝look太屈機！」、「溫文儒雅又有正義感，呢個角色肯定入屋」、「現實中又係學霸又專一，簡直係完美男神」、「呢個寶藏男孩值得更多人認識！」。