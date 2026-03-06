臥底嬌娃｜「鋼琴王子」涂毓麟背景嚇人！曾獲牛津錄取 劇中做癡情警官吸粉

有「鋼琴王子」之稱的27歲男星涂毓麟（Oscar）近期人氣急升！在昨晚（5日）播出的劇集《臥底嬌娃》中，他飾演的癡情軍裝警官「歐凱」終於登場，一幕英雄救美不但迷倒劇中女主角，更電暈大批網民。現實中的他原來是超級學霸，曾獲牛津大學錄取，卻為追夢毅然放棄高薪厚職，這位「寶藏男孩」的驚人背景被揭開後，究竟還隱藏多少魅力？