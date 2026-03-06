臥底嬌娃｜「鋼琴王子」涂毓麟背景嚇人！曾獲牛津錄取 劇中做癡情警官吸粉

東方新地

有「鋼琴王子」之稱的27歲男星涂毓麟（Oscar）近期人氣急升！在昨晚（5日）播出的劇集《臥底嬌娃》中，他飾演的癡情軍裝警官「歐凱」終於登場，一幕英雄救美不但迷倒劇中女主角，更電暈大批網民。現實中的他原來是超級學霸，曾獲牛津大學錄取，卻為追夢毅然放棄高薪厚職，這位「寶藏男孩」的驚人背景被揭開後，究竟還隱藏多少魅力？

昨晚軍裝Look登場 英雄救美冧暈網民

昨晚《臥底嬌娃》劇情發展到小茹（羅毓儀 Yuki 飾）在洗衣店被醉漢騷擾，危急關頭，氣質溫文的軍裝警員歐凱（涂毓麟 Oscar 飾）及時出現英雄救美，帥氣模樣令網民心心眼！原來歐凱正是當年除夕夜偷吻小茹的神秘男，由讀書時期已開始暗戀對方，絕對是「癡心情長劍」一名。Oscar穿上軍裝後正氣凜然，加上他標誌性的濃密粗眉，獲網民大讚「一表人才」，不少粉絲更留言表示等他出場已久，笑言：「這眉毛真的太突出了。」

揭驚人學霸之路 為音樂棄牛津筍工

劇中角色討好，現實中的Oscar更是名副其實的「超級筍盤」！有「鋼琴王子」之稱的他，自小就讀名校喇沙書院，同時是香港演藝學院鋼琴系學生。中二時更獲獎學金遠赴英國哈羅公學（Harrow School）讀書，其後轉入英國皇家音樂學院深造鋼琴。Oscar以狀元成績畢業，更同時獲得倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院及牛津大學貝里歐學院等多間世界頂級學府錄取。不過，他最終選擇回港入讀科技大學環球商業學系，並以一級榮譽畢業。他曾透露，身邊不少同學畢業後投身投資銀行，有人更在第一年已賺到第一個1,000,000，但他坦言自己熱愛音樂，絕不後悔投身演藝圈。

內地戀綜爆紅 大方認愛女主播吸粉

涂毓麟的魅力不止於學業和才藝，他專一重情的形象更深入民心。2024年，他因參加內地戀愛綜藝節目《心動的信號》而吸納大批內地粉絲，並與節目中的內地財經主播孫樂言結緣，發展成為情侶。拍拖後，Oscar一改圈中人低調處理戀情的作風，經常在個人IG大方放閃，分享與女友的甜蜜日常，被網民封為圈中高顏值的模範情侶。他這種大方認愛的好男人形象，不但沒有影響事業，反而令他人氣再度飆升，事業愛情兩得意。

網民激讚「寶藏男孩」：終於等到佢出場

自從涂毓麟加盟《臥底嬌娃》的消息傳出後，不少因戀綜而認識他的粉絲早已在小紅書等社交平台「洗版」，表示非常期待他出場。昨晚劇集播出後，網民反應極為熱烈，一面倒大讚他警察造型帥氣，角色設定討好，紛紛留言：「終於等到Oscar出場，軍裝look太屈機！」、「溫文儒雅又有正義感，呢個角色肯定入屋」、「現實中又係學霸又專一，簡直係完美男神」、「呢個寶藏男孩值得更多人認識！」。

臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 涂毓麟 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

