臥底嬌娃｜「中風之神」潘志文掩心口倒下！網民嚇親：又中風？結局反轉演技獲激讚

有「中風之神」稱號的資深演員潘志文（潘翁），昨晚在《臥底嬌娃》中一幕掩著心口痛苦掙扎的戲碼，嚇壞不少觀眾！由於他過往演繹中風角色出神入化，網民見狀即時高度關注，紛紛憂慮他是否再添中風紀錄。然而劇情峰迴路轉，真相曝光後令網民大讚虛驚一場之餘，更對潘翁的演技佩服得五體投地！