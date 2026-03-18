臥底嬌娃｜「中風之神」潘志文掩心口倒下！網民嚇親：又中風？結局反轉演技獲激讚
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有「中風之神」稱號的資深演員潘志文（潘翁），昨晚在《臥底嬌娃》中一幕掩著心口痛苦掙扎的戲碼，嚇壞不少觀眾！由於他過往演繹中風角色出神入化，網民見狀即時高度關注，紛紛憂慮他是否再添中風紀錄。然而劇情峰迴路轉，真相曝光後令網民大讚虛驚一場之餘，更對潘翁的演技佩服得五體投地！
潘志文昨晚突掩心口 網民嚇壞以為又中風
昨晚劇情講到，潘志文的角色突然感到心口劇痛，隨即痛苦地掩著胸口掙扎，表情猙獰，情況看似相當危急。由於潘翁演繹中風角色早已深入民心，更被封為「中風之神」，許多觀眾看到這一幕的即時反應就是：「潘翁又中風？」，網上討論區瞬間被相關討論洗版，不少人表示真的被他逼真的演技嚇親，高度關注其角色之後的命運，氣氛相當緊張。
真相曝光！潘志文演心臟病發入木三分
正當網民議論紛紛之際，劇情揭曉潘翁的角色遇到的其實是心臟問題，並非再次中風，而且最後更成功痊癒，才讓觀眾鬆一口氣，大嘆虛驚一場！雖然並非演繹「拿手」的中風，但潘翁演繹心臟病發同樣入木三分，從掙扎的表情到痛苦的肢體動作都極為逼真，獲網民激讚。據悉潘翁曾在訪問中透露，為求演活角色，他會力求每次演中風戲都要比上一次演得更好，這份專業精神同樣體現在這次心臟病發的戲份上。
潘志文病床爆喊和解 慈父眼神感動觀眾
除了病發戲夠逼真，潘翁在病床上的文戲同樣賺人熱淚。劇中他與女兒Kelly（張曦雯飾）終於大和解，躺在病床上的他緊抱女兒，將「有口難言」的慈父角色演繹得入型入格。尤其當他望向女兒時，眼神中盡是慈愛和安慰，複雜的情感透過眼神完全傳達出來，感動了不少觀眾。這一幕再次證明，潘翁的功力絕不僅限於演繹病發，內心戲同樣是爐火純青。
網民洗版大讚：潘翁真係好戲！
對於潘翁的精彩演出，網民在劇集播出後一面倒給予好評。不少人坦言初時真的被嚇到：「嚇死我，一見到潘翁掩心口就諗起中風！」、「好彩虛驚一場，但佢做得勁似！」。在得知真相後，網民紛紛轉為大讚其演技：「不愧係『中風之神』，連演心臟病都咁堅！」、「潘翁真係好戲之人，演咩似咩！」、「佢同Kelly和解嗰幕睇到我眼濕濕，眼神好有戲！」，足證這位老戲骨的功力深受觀眾肯定。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期