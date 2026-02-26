臥底嬌娃｜羅毓儀156cm身高被質疑！網民嘲「報大數」 本人親自下場高EQ神回覆
《臥底嬌娃》熱播中，劇中羅毓儀（Yuki）與身高175cm的張曦雯（Kelly）並排行走，形成「最強身高反差萌」，意外引爆網民對其真實身高的熱議！有網民更質疑她身高「報大數」，面對尖銳質疑，Yuki親自下場回應，一句話盡顯高EQ，更成功將負評轉化為宣傳機會！
羅毓儀拍檔175cm張曦雯 「最強身高反差萌」成焦點
在昨晚（25日）播出的《臥底嬌娃》中，飾演女警童小茹的羅毓儀（Yuki）與同劇的張曦雯（Kelly）有多場對手戲。由於Kelly擁有175cm的模特兒身高，令身形嬌小的Yuki站在旁邊時，形成了極強烈的對比，畫面充滿「反差萌」，意外成為網民討論焦點。有網民根據畫面推測，質疑Yuki官方公布的156cm身高有「水份」，更留言嘲諷：「真人肯定 150cm 都冇」。一時間，關於Yuki真實身高的討論在網上鬧得熱烘烘。
羅毓儀親自下場回應 獲讚高EQ順便宣傳劇集
面對網民直接的質疑，羅毓儀並未動怒或無視，反而大方地親自留言回應，展現出極高EQ。她沒有直接反駁或澄清，而是巧妙地將皮球踢回給網民，更順勢為劇集宣傳。Yuki在留言區寫下：「咁你就要快啲嚟我哋《臥底嬌娃》宣傳，證實吓我有冇 150。」這句「神回覆」既沒有正面衝突，又帶點俏皮，邀請網民親身到宣傳活動驗證，不但化解了尷尬，更成功為劇集製造話題，被大讚是極為聰明的公關技巧。
網民一面倒激讚Yuki 「叻女又可愛」
羅毓儀的高EQ回應一出，輿論風向隨即一面倒逆轉，網民紛紛大讚她的機智與氣度。原本質疑身高的討論，瞬間變成對Yuki的讚賞大會。不少網民留言力撐：「咁樣回應好得體！」、「EQ真係高，即刻圈粉」、「將負評變宣傳，叻女！」、「Yuki真人好可愛，唔使理啲人點講」。這次事件不但沒有對Yuki造成負面影響，反而讓她「智商、情商雙高」的形象更加深入民心，成功吸納更多粉絲支持，絕對是贏家！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期