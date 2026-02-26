臥底嬌娃｜羅毓儀156cm身高被質疑！網民嘲「報大數」 本人親自下場高EQ神回覆

《臥底嬌娃》熱播中，劇中羅毓儀（Yuki）與身高175cm的張曦雯（Kelly）並排行走，形成「最強身高反差萌」，意外引爆網民對其真實身高的熱議！有網民更質疑她身高「報大數」，面對尖銳質疑，Yuki親自下場回應，一句話盡顯高EQ，更成功將負評轉化為宣傳機會！