臥底嬌娃｜羅毓儀等足4年終圓警察夢 意外身高156cm引網民炮轟

TVB新劇《臥底嬌娃》預告片一出，竟然因為羅毓儀飾演女警的身高問題引發網民激烈討論！不少觀眾質疑以她的身高根本不可能成為警察，直斥「不合情理」，更有人狠批製作組「大白痴」。然而事實真相卻令人大跌眼鏡，原來警隊早已悄悄調整入職要求，身高限制已成歷史！