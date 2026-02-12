臥底嬌娃｜羅毓儀等足4年終圓警察夢 意外身高156cm引網民炮轟
羅毓儀等足4年終圓警察夢 自嘲腳短踢腿有限
羅毓儀在《臥底嬌娃》中首次飾演女警角色，對此她興奮不已地表示：「其實我等咗呢個角色，已經等咗4年嘅時間，好記得初初係訓練班出嚟嘅同學仔都有試過着軍裝警察，但唯獨是我係未試過。我永遠都係做一啲嘅角色係俾警察救，從來未做過正義嘅夥伴。」不過當她將造型照給媽媽看時，竟然被形容為「好似幼稚園畢業生」，令她相當無奈。為了應付劇中的動作場面，羅毓儀特意練習泰拳和踢腿，但她幽默自嘲：「不過礙於我隻腳比較短之外，不過高極有限，哈哈！」
網民狂轟身高不符現實 質疑選角專業性
預告片播出後，網民紛紛在社交平台留言炮轟，有人直接質疑「為什麽身體那麽矮，還可以做警察」，更有網民長篇大論批評：「不要亂亂侮辱做警察的規則！女警的身高有一定的要求！這個女的完全不可能進得了警部或者是考試！你們做拍戲的，不要因為要拍戲而拍戲！也拿點專業的知識出來咯！」部分觀眾更質疑製作組的專業性，認為編劇和導演沒有做足功課，批評「以佢嘅高度冇可能做到警察，不合情理」。
警隊2023年已取消身高限制 網民批評過時
然而令人意外的是，根據警務處最新資料顯示，警隊早於2023年5月5日起已經調整入職要求，正式「取消最低身高及體重要求」！這項重大變動旨在保持警隊在人力資源市場的競爭力，並進一步提升招聘效率。除了身高限制外，警隊同時取消了過往須要在不佩戴矯視工具情況下進行驗眼的要求，並增設「警員中英文筆試」作為符合語文能力要求的另一途徑。
港劇選角現實與理想的平衡點
《臥底嬌娃》將於2月23日晚上8點30分在翡翠台播出，除了羅毓儀外，還有張曦雯、陳瀅、馬貫東、邵美琪、黃子恆、關禮傑等實力演員參演。這次身高爭議事件反映出港劇製作在選角時面臨的兩難局面：既要符合觀眾對現實的期望，又要在演員的演技和形象之間取得平衡。隨著社會標準的不斷變化，港劇也需要與時並進，反映最新的社會現實。網民對此事的熱烈討論，無疑為這部新劇增添了不少話題性和關注度。