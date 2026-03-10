臥底嬌娃｜72歲蘇恩磁演技大爆發！古惑眼神恨飲孫新抱茶 激讚涂毓麟似馬國明

昨晚（3月9日）《臥底嬌娃》中，72歲「御用師奶」蘇恩磁演技大爆發，為撮合孫仔涂毓麟同羅毓儀，上演一幕幕搞笑戲碼，場面溫馨又過癮。她肉緊催孫仔追女仔，更上演「三段式古惑眼神」，表情生動鬼馬，完全演活了恨飲孫新抱茶的可愛婆婆。這位入行逾半世紀的資深演員，究竟是如何練成如此精湛的演技？而她對劇中「孫仔」又有何評價？