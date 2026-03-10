臥底嬌娃｜72歲蘇恩磁演技大爆發！古惑眼神恨飲孫新抱茶 激讚涂毓麟似馬國明
昨晚劇情爆笑 蘇恩磁古惑眼神搶盡焦點
在《臥底嬌娃》昨晚播出的第十一集，劇情講述蘇恩磁飾演的婆婆Helen，得知孫仔歐凱（涂毓麟飾）自小暗戀小茹（羅毓儀飾）後，即與小茹媽咪佩琳（王綺琴飾）聯手撮合二人。Helen為催谷孫仔出盡法寶，不但要小茹幫手逼歐凱食健康餐，更在孫仔首次約會前充當「形象指導」，逼他穿上西裝，結果弄巧反拙。當中蘇恩磁的演出最為搶鏡，她一面肉緊催促孫仔，一面又懷緬自己當年的戀愛史，最後更以一招「三段式笑騎騎古惑眼神」催促孫仔投降，將恨飲孫新抱茶恨到發燒的可愛婆婆演繹得淋漓盡致，場面極之過癮。
蘇恩磁受訪激讚涂毓麟 「似足後生版馬國明」
對於劇中飾演其孫仔的涂毓麟（Oscar），蘇恩磁在接受官方訪問時亦讚不絕口，大讚Oscar真人與角色一樣乖巧，而且聽教聽話、肯學肯做。她更笑言對Oscar的第一印象非常深刻，認為他外型出眾，更直言他與一位當家小生有幾分相似，在訪問中爆出金句：「第一印象覺得佢好靚仔，同埋有啲似馬國明。」這番意想不到的評價，不但展現出她對後輩的欣賞，也讓劇迷對這對「祖孫」的互動更加期待。
入行53年回顧 蘇恩磁「御用師奶」之路
現年72歲的蘇恩磁被封為「無綫御用師奶」，其實力絕對不容小覷。回顧其演藝生涯，充滿著堅持與努力的印記：
1973年：畢業於第二期無綫電視藝員訓練班後正式入行，至今已在演藝圈打滾超過半個世紀，參演劇集逾300部，是圈中備受尊敬的綠葉演員。
2014年：其專業精神及演技備受肯定，於無綫台慶頒獎禮上獲頒「專業演員大獎」，印證了她多年來的默默耕耘。
近年：除了在《愛．回家之開心速遞》中飾演貴氣逼人的「接龍二太」深入民心，早前在《你好，我的大夫》中飾演的基層慈母角色亦贏盡好評，證明她能駕馭各種「師奶」角色，堪稱「多元師奶」。昔日出身名校的她，年輕時更是高挑美女，其演藝之路絕對是實力與經驗的累積。
網民洗版大讚蘇恩磁 「薑越老越辣」
蘇恩磁在《臥底嬌娃》的精湛演出，隨即引來網民洗版式討論，輿論一面倒大讚其演技。不少觀眾留言表示被她的「古惑眼神」逗樂，紛紛表示：「蘇恩磁真係好戲！個古惑眼神笑死我！」、「呢啲先係演員，一個表情就交足戲！」有網民更將她近年的角色作比較，力撐其演技：「由接龍二太到呢個恨抱孫嘅婆婆，完全唔同感覺，好勁！」、「薑越老越辣，呢啲老戲骨撐起成套劇！」更有網民對她稱讚涂毓麟似馬國明表示認同：「佢話Oscar似馬國明又真係有幾分似，好搞笑！」可見這位資深演員的演出，已成功俘虜觀眾的心。