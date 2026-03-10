臥底嬌娃｜72歲蘇恩磁演技大爆發！古惑眼神恨飲孫新抱茶 激讚涂毓麟似馬國明

昨晚（3月9日）《臥底嬌娃》中，72歲「御用師奶」蘇恩磁演技大爆發，為撮合孫仔涂毓麟同羅毓儀，上演一幕幕搞笑戲碼，場面溫馨又過癮。她肉緊催孫仔追女仔，更上演「三段式古惑眼神」，表情生動鬼馬，完全演活了恨飲孫新抱茶的可愛婆婆。這位入行逾半世紀的資深演員，究竟是如何練成如此精湛的演技？而她對劇中「孫仔」又有何評價？

昨晚劇情爆笑 蘇恩磁古惑眼神搶盡焦點

在《臥底嬌娃》昨晚播出的第十一集，劇情講述蘇恩磁飾演的婆婆Helen，得知孫仔歐凱（涂毓麟飾）自小暗戀小茹（羅毓儀飾）後，即與小茹媽咪佩琳（王綺琴飾）聯手撮合二人。Helen為催谷孫仔出盡法寶，不但要小茹幫手逼歐凱食健康餐，更在孫仔首次約會前充當「形象指導」，逼他穿上西裝，結果弄巧反拙。當中蘇恩磁的演出最為搶鏡，她一面肉緊催促孫仔，一面又懷緬自己當年的戀愛史，最後更以一招「三段式笑騎騎古惑眼神」催促孫仔投降，將恨飲孫新抱茶恨到發燒的可愛婆婆演繹得淋漓盡致，場面極之過癮。

蘇恩磁受訪激讚涂毓麟 「似足後生版馬國明」

對於劇中飾演其孫仔的涂毓麟（Oscar），蘇恩磁在接受官方訪問時亦讚不絕口，大讚Oscar真人與角色一樣乖巧，而且聽教聽話、肯學肯做。她更笑言對Oscar的第一印象非常深刻，認為他外型出眾，更直言他與一位當家小生有幾分相似，在訪問中爆出金句：「第一印象覺得佢好靚仔，同埋有啲似馬國明。」這番意想不到的評價，不但展現出她對後輩的欣賞，也讓劇迷對這對「祖孫」的互動更加期待。

入行53年回顧 蘇恩磁「御用師奶」之路

現年72歲的蘇恩磁被封為「無綫御用師奶」，其實力絕對不容小覷。回顧其演藝生涯，充滿著堅持與努力的印記：
1973年：畢業於第二期無綫電視藝員訓練班後正式入行，至今已在演藝圈打滾超過半個世紀，參演劇集逾300部，是圈中備受尊敬的綠葉演員。
2014年：其專業精神及演技備受肯定，於無綫台慶頒獎禮上獲頒「專業演員大獎」，印證了她多年來的默默耕耘。
近年：除了在《愛．回家之開心速遞》中飾演貴氣逼人的「接龍二太」深入民心，早前在《你好，我的大夫》中飾演的基層慈母角色亦贏盡好評，證明她能駕馭各種「師奶」角色，堪稱「多元師奶」。昔日出身名校的她，年輕時更是高挑美女，其演藝之路絕對是實力與經驗的累積。

網民洗版大讚蘇恩磁 「薑越老越辣」

蘇恩磁在《臥底嬌娃》的精湛演出，隨即引來網民洗版式討論，輿論一面倒大讚其演技。不少觀眾留言表示被她的「古惑眼神」逗樂，紛紛表示：「蘇恩磁真係好戲！個古惑眼神笑死我！」、「呢啲先係演員，一個表情就交足戲！」有網民更將她近年的角色作比較，力撐其演技：「由接龍二太到呢個恨抱孫嘅婆婆，完全唔同感覺，好勁！」、「薑越老越辣，呢啲老戲骨撐起成套劇！」更有網民對她稱讚涂毓麟似馬國明表示認同：「佢話Oscar似馬國明又真係有幾分似，好搞笑！」可見這位資深演員的演出，已成功俘虜觀眾的心。

臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 蘇恩磁 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

