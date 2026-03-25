臥底嬌娃｜邵美琪戴假髮扮少婦！驚人造型逆齡20歲震驚網民：靚到爆燈
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《臥底嬌娃》結局周劇情掀起高潮，現年59歲的邵美琪（Maggie）為戲犧牲，戴上及肩假髮、穿上粉系公主裙扮演年輕版自己！畫面中她成功逆齡，看上去竟比真實年齡年輕至少20歲，凍齡神顏引爆網民熱議，究竟她是如何做到無暇逆齡的？
邵美琪粉系公主裙上陣 瞬間逆齡演活少婦版
在劇中，為了配合交代角色卡邦妮年輕時的劇情，邵美琪需要親身上陣演繹自己的少婦版本。劇組為她準備了及肩假髮和充滿少女味的粉系公主裙，沒想到造型效果驚人。一向以凍齡見稱的邵美琪，從劇中平日硬朗的女強人形象，搖身一變成為充滿飄逸感的溫柔少婦，視覺年齡瞬間大減20歲，完美演繹出角色年輕時的模樣，其保養得宜的狀態令一眾劇迷及網民大為驚嘆。
回帶邵美琪昔日神顏 短髮造型曾稱霸電視圈
邵美琪多年來穩坐女神地位，其美貌在不同年代都備受追捧。回顧她的演藝生涯，有幾個經典時刻至今仍讓觀眾津津樂道：
**1994年：** 憑藉經典劇集《第三類法庭》中「韋海怡」一角，邵美琪的演出及美貌均被封為神級，該角色更成為她演藝生涯中最具代表性的角色之一，至今仍是不少劇迷心中的「白月光」。
**90年代：** 邵美琪標誌性的清爽短髮造型，在當時的電視圈掀起熱潮，其獨特的中性氣質與精緻五官形成強烈對比，網民至今仍大讚：「當年短頭髮既邵美琪真係好得」。
**2026年：** 在《臥底嬌娃》中再次挑戰逆齡演出，以少婦造型證明其「凍齡女神」地位從未動搖，美貌橫跨數十年依然能打。
網民洗版狂讚盛世美顏：由後生靚到老！
對於邵美琪在《臥底嬌娃》結局周火力全開，大晒頂級凍齡顏值，網民紛紛湧入討論區洗版式給予好評，輿論一面倒大讚她是真正的「盛世美顏」，由年輕美到現在。不少網民留言激讚：「天然美」、「靚得好有氣質」、「當年堪稱神顏」、「呢個年紀仲 keep 到咁後生真係靚」、「佢真人冇化妝都真係靚到爆燈，我成日覺得佢好似狄美摩亞」、「《第三類法庭》最美」、「呢啲先係盛世美顏」、「演技實力派女神」、「由後生演到老，一路有進步，這才是真正的演員！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期