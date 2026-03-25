臥底嬌娃｜邵美琪戴假髮扮少婦！驚人造型逆齡20歲震驚網民：靚到爆燈

《臥底嬌娃》結局周劇情掀起高潮，現年59歲的邵美琪（Maggie）為戲犧牲，戴上及肩假髮、穿上粉系公主裙扮演年輕版自己！畫面中她成功逆齡，看上去竟比真實年齡年輕至少20歲，凍齡神顏引爆網民熱議，究竟她是如何做到無暇逆齡的？