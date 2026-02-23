臥底嬌娃｜昔日花旦邵美琪闊別7年回歸！罕有跳舞派心心 逆齡魅力震驚網民

全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》將於今晚（23日）首播，劇集卡士強勁，但最令觀眾驚喜的，莫過於闊別無綫劇集7年的昔日當家花旦邵美琪（Maggie）強勢回歸！在官方今日發布的片頭曲畫面中，邵美琪竟一改戲路，落力為後輩伴舞兼大派心心，其驚人的「逆齡」顏值及活力四射的魅力，瞬間成為全城焦點，究竟她在劇中擔當甚麼破格角色？