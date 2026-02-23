臥底嬌娃｜昔日花旦邵美琪闊別7年回歸！罕有跳舞派心心 逆齡魅力震驚網民

全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》將於今晚（23日）首播，劇集卡士強勁，但最令觀眾驚喜的，莫過於闊別無綫劇集7年的昔日當家花旦邵美琪（Maggie）強勢回歸！在官方今日發布的片頭曲畫面中，邵美琪竟一改戲路，落力為後輩伴舞兼大派心心，其驚人的「逆齡」顏值及活力四射的魅力，瞬間成為全城焦點，究竟她在劇中擔當甚麼破格角色？

## 官方劇照曝光 邵美琪落力伴舞勁搶鏡

在今日率先曝光的《臥底嬌娃》片頭曲畫面中，焦點完全被邵美琪（Maggie）搶去！相中所見，她與劇中三位女臥底張曦雯、陳瀅、羅毓儀及飾演其女兒的鍾柔美（Yumi）齊齊上陣，大跳女團舞。雖然身為前輩，但Maggie完全沒有架子，更落力為後輩們伴舞，動作活潑，表情生鬼。更令人眼前一亮的是，她先後與「囡囡」Yumi及劇中丈夫關禮傑輪流做出心心手勢，展現出前所未有的俏皮一面，與過往的專業、嚴肅形象形成巨大反差，新鮮感十足，狀態大勇的模樣完全看不出歲月痕跡。

## 回顧邵美琪經典形象 闊別7年演技大突破

邵美琪自2019年後，已有長達7年未有亮相無綫劇集，這次在《臥底嬌娃》中飾演名媛卡邦妮，是她回歸電視螢幕的重要作品。作為昔日當家花旦，Maggie過去塑造了無數經典角色，多以幹練、硬朗的專業女性或深沉的悲劇人物形象深入民心。這次她挑戰輕鬆喜劇，飾演一位會與女兒及丈夫一同跳舞的潮媽，無疑是一次演技上的大突破。從官方釋出的片段可見，她完全融入角色，展現出活潑開朗的一面，與關禮傑的互動更是火花四濺，證明了她寶刀未老，依然魅力非凡。

## 網民期待值爆燈 大讚邵美琪魅力不減

劇集尚未播出，邵美琪的回歸已成功掀起網上熱話，不少網民對她的「逆齡」狀態表示震驚，並對其新角色充滿期待。討論區湧現大量留言：「好耐冇見Maggie拍劇，終於等到！好期待！」「完全睇唔出歲月痕跡，保養得太好，簡直係逆齡生長！」「估唔到佢會跳舞，仲要跳得咁放，好有新鮮感，必追！」「邵美琪加關禮傑呢個組合好正，肯定有火花！」圈中人亦紛紛表示期待，認為Maggie的演出將會是劇集的一大亮點，其專業態度及不斷尋求突破的精神，絕對是後輩的榜樣。

臥底嬌娃 邵美琪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

