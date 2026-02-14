臥底嬌娃｜鍾柔美缺席宣傳After Work三缺一 張曦雯透露歸隊時間
TVB新劇《臥底嬌娃》即將於2月23日開播，但今日銅鑼灣宣傳活動竟然出現「三缺一」情況！原本應該齊齊現身的After Work女團成員，竟然少了鍾柔美(Yumi)一人，張曦雯(Kelly)、陳瀅都紛紛回應Yumi缺席原因！
張曦雯陳瀅異口同聲解釋Yumi缺席原因
面對記者追問，Kelly與陳瀅異口同聲表示，Yumi因為在劇中出現的集數比較後，所以今次宣傳未有現身，但下次宣傳活動就會齊人。Kelly更大讚Yumi在片場表現很乖，透露自己跟Yumi的戲份很多，拍攝過程都很開心。陳瀅亦補充指演員會因應相關集數才出場宣傳，Yumi在開頭的集數沒有出現，所以今日未有參與。
陳瀅力撐Yumi成長空間
陳瀅更在訪問中金句連發，為Yumi打氣：「每一個人入行都會有好新聞及壞新聞，是所有藝人必會經歷的事。俾啲空間佢去成長、感受，都係一件好事。」 她強調到2月23日正式播放時，會有很密集的宣傳活動，屆時大家都會出來跟觀眾見面。
After Work女團幕後血淚史曝光
談到劇中組成女團After Work的辛酸，張曦雯坦言唱歌是最大挑戰，形容自己不是魔音，但一定要唱key的歌才會好些。她透露拍攝期間收工後只有少少休息時間，但都要去唱歌、練歌、學歌、排舞、排MV，「真是好多好多嘢」。Kelly更爆料那段時間是她入行以來最瘦的時期，可見女團訓練的辛苦程度。陳瀅和羅毓儀則笑言她們是「橫食」一族，在片場食pizza、燒賣魚蛋樣樣來，「不肥不食」。
圖片來源：YouTube@MoreForms Media魔方全媒、TVB、YouTube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期