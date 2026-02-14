臥底嬌娃｜鍾柔美缺席宣傳After Work三缺一 張曦雯透露歸隊時間

TVB新劇《臥底嬌娃》即將於2月23日開播，但今日銅鑼灣宣傳活動竟然出現「三缺一」情況！原本應該齊齊現身的After Work女團成員，竟然少了鍾柔美(Yumi)一人，張曦雯(Kelly)、陳瀅都紛紛回應Yumi缺席原因！