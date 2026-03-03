臥底嬌娃｜聲夢戰友反目成仇！鍾柔美遭文凱婷藐嘴藐舌 經典一字馬重現掀回憶殺
《聲夢傳奇》昔日戰友竟在劇中反目成仇！在昨晚（3月2日）播出的劇集《臥底嬌娃》中，「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）飾演的劉寶儀慘遭文凱婷（Aeren）的角色單單打打，Yumi楚楚可憐的「鵪鶉樣」與Aeren寸寸貢的嘴臉形成強烈對比，火藥味極濃！更令人驚喜的是，兩人竟重現《聲夢》時期的經典舞台，究竟昔日好姊妹變成今日死敵，是純粹劇情需要，還是另有內情？
昨晚劇情超展開 鍾柔美慘變鵪鶉遭欺凌
昨晚《臥底嬌娃》第六集劇情極具張力，鍾柔美飾演的劉寶儀與閨蜜Mabel（謝采芝飾）組成「BoboLand」參加選秀，卻被文凱婷所屬的對手組合「女子十八」質疑靠後台入圍。面對Aeren、劉詠彤及陳偲穎的連番挑釁，性格內向的寶儀嚇到不知所措，幸得張曦雯、陳瀅及羅毓儀飾演的「臥底三嬌」及時出頭解圍。Yumi將角色缺乏自信、逆來順受的「鵪鶉樣」演繹得我見猶憐，與Aeren囂張跋扈、藐嘴藐舌的港女角色形成鮮明對比，兩人之間的衝突感瞬間拉滿，讓觀眾看得相當肉緊。
昔日戰友舞台重聚 文凱婷演技獲讚入型入格
最令觀眾驚喜的一幕，莫過於鍾柔美與文凱婷這對昔日《聲夢傳奇》戰友的同台演出！劇情講述她們一同跳唱戴祖儀的歌曲《自我處理》，更齊齊換上與當年《聲夢》比賽時極為相似的校服造型，Yumi更即場重現其招牌「一字馬」絕技，瞬間勾起觀眾的集體回憶。想當年，Yumi與Aeren在《聲夢》同組，曾一同跳唱《跳舞街》贏盡好評。如今在劇中從隊友變死敵，Aeren將角色好勝、寸嘴的性格演繹得入型入格，不少觀眾大讚之前僅演過《青春本我》的她甚有演戲天份，與Yumi的對手戲充滿火花。
網民洗版式讚好：回憶返晒嚟！
劇集播出後，鍾柔美與文凱婷的「世紀同台」立即引爆網上熱話，特別是Yumi重現經典一字馬的畫面，讓大批《聲夢傳奇》的忠實粉絲激動不已！網民紛紛洗版留言：「見到個一字馬，所有回憶返晒嚟！」、「由《跳舞街》到《臥底嬌娃》，見證住佢哋成長！」、「Aeren做反派好有驚喜，個港女嘴臉真係一絕！」不少評論都集中討論兩人從戰友到死敵的角色轉變，大讚劇情安排充滿戲劇性，並期待她們接下來會有更多精彩的對手戲，成功為劇集製造新一波追看熱潮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期