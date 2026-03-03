臥底嬌娃｜聲夢戰友反目成仇！鍾柔美遭文凱婷藐嘴藐舌 經典一字馬重現掀回憶殺

《聲夢傳奇》昔日戰友竟在劇中反目成仇！在昨晚（3月2日）播出的劇集《臥底嬌娃》中，「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）飾演的劉寶儀慘遭文凱婷（Aeren）的角色單單打打，Yumi楚楚可憐的「鵪鶉樣」與Aeren寸寸貢的嘴臉形成強烈對比，火藥味極濃！更令人驚喜的是，兩人竟重現《聲夢》時期的經典舞台，究竟昔日好姊妹變成今日死敵，是純粹劇情需要，還是另有內情？