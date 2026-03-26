臥底嬌娃｜20歲鍾柔美演技大爆發！目擊好友慘死崩潰爆喊 監製親證一Take過震驚全場！
昨晚劇情超虐心 鍾柔美目擊好友跳樓崩潰
在昨晚播出的《臥底嬌娃》中，寶儀（鍾柔美飾）收到好友Mabel（謝采芝飾）的求救訊息，隨即找來佳琪（張㬢雯飾）、阿妙（陳瀅飾）及小茹（羅毓儀飾）三位嬌娃幫忙。原來Mabel被模特兒公司誘騙作性招待，更遭人以毒品控制。雖然四女最後成功救出Mabel，但身心受創的Mabel最終選擇輕生，在寶儀面前一躍而下，令寶儀傷心欲絕，當場跪地痛哭。Yumi在這場戲中表現極之亮眼，由最初的震驚、不敢置信到最後的徹底崩潰，情緒層次分明，哭得我見猶憐，獲網民大讚演技大躍進，完全洗脫偶像歌手的稚氣。
監製嘟嘟親證一Take過 揭鍾柔美催淚秘訣
劇集監製嘟嘟接受官方訪問時，對鍾柔美的表現讚不絕口，大讚她悟性極高，並親證這場高難度喊戲是「一Take過」完成，表現令人相當驚喜。監製透露拍攝前的幕後細節：「拍之前導演都好擔心Yumi唔知會做成點，所以拍之前現場導演有同佢傾偈，引導佢將Mabel諗成佢嘅愛犬，當時個導演未講完，Yumi已經情緒到兼眼濕濕。」監製補充，導演見狀即時決定先拍Yumi的大頭喊戲，結果「只係roll咗機10零秒左右，佢已經爆喊得好勁，全程係一take過，佢喊得好淒涼、大大滴眼淚，連導演拍嗰陣都覺得好心痛。」
偶像歌手轉型演員 鍾柔美演技潛力獲肯定
回顧Yumi的演藝路，絕對是潛力無限。2021年，當年僅14歲的她參加《聲夢傳奇》勇奪季軍，其後以女團After Class成員身份出道，憑藉出色的唱跳實力吸納大批粉絲。近年，她開始涉足戲劇圈，在《青春本我》等劇集中嶄露頭角，但多數飾演與自身形象貼近的學生角色。2026年，在《臥底嬌娃》中她迎來演員生涯的重要挑戰，首次演繹內心複雜、經歷重大創傷的角色，這次的爆喊戲被外界視為其演技的重大突破，證明了昔日舞台上的活力少女，在鏡頭前同樣能展現驚人的情感爆發力。
網民洗版式激讚：「睇到我心都痛埋！」
劇集播出後，網民反應極之熱烈，討論區及社交平台被火速洗版，一面倒大讚鍾柔美的演技有驚喜，令人刮目相看。不少留言都表示：「Yumi真係大個女啦！呢場喊戲完全睇唔出係新人，好有感染力！」、「由After Class睇到依家，估唔到佢喊戲咁勁，睇到我心都痛埋！」、「監製話一Take過真係好癲，完全係天份！」、「將Mabel諗成愛犬呢個方法好聰明，但都要演員自己做到先得，Yumi好犀利！」、「希望之後有多啲戲份俾佢發揮，偶像轉型演員最成功例子！」。