臥底嬌娃｜20歲鍾柔美演技大爆發！目擊好友慘死崩潰爆喊 監製親證一Take過震驚全場！

昨晚（25日）《臥底嬌娃》劇情極度催淚，20歲鍾柔美（Yumi）飾演的寶儀親眼目睹好友Mabel跳樓身亡，崩潰爆喊一幕睇到觀眾心碎！Yumi喊得梨花帶雨，眼淚大粒大粒滑落，畫面極具感染力。監製事後大爆原來這場戲竟是一Take過，究竟Yumi是如何瞬間入戲？