TVB無懼鍾柔美負評洗版 新劇 《臥底嬌娃》推出時間落實! 打破雪藏傳聞

TVB無懼鍾柔美「頭搖柔美擺」風波持續發酵，堅持推出新劇《臥底嬌娃》計劃馬年新春開播！儘管鍾柔美近期負評洗版，「頭搖柔美擺」事件令形象插水，但TVB依然力撐這位爭議女星，安排她在新劇中飾演反派千金，與馬貫東、張曦雯等實力派演員同台較量。網民對此決定議論紛紛，有人質疑TVB是否「明知山有虎偏向虎山行」，亦有聲音認為或許這正是扭轉鍾柔美形象的最佳時機。

鍾柔美飾演反派千金成最大變數

鍾柔美在劇中飾演反派千金劉寶儀，成為臥底小組的重要目標人物。然而她近期的負面新聞不斷，加上早前「頭搖柔美擺」事件持續發酵，令她的藝人形象大受影響，外界對她的真實性格產生更多質疑。

TVB力撐爭議女星引發網民熱議

面對鍾柔美的負評洗版，TVB依然決定如期推出《臥底嬌娃》，並安排她擔任重要角色，此舉引發網民熱烈討論。有網民質疑「TVB係咪明知山有虎偏向虎山行」，認為在鍾柔美形象插水的情況下仍然力撐，可能會影響劇集收視表現。部分網民更期待看到她能否透過演技扭轉外界印象，「如果演得好可能係佢翻身嘅機會」。無論如何，《臥底嬌娃》的播出勢必成為2026年新春檔期的焦點話題。

馬貫東首次擔正男主角挑戰臥底角色

《臥底嬌娃》由馬貫東擔任男主角潘奕風，這是他繼2024年初奪得「飛躍進步男藝員」獎項後首次擔正做男主角的重要作品。劇情圍繞新興毒品「粉精靈」流竄市面，臥底潘奕風潛伏多年終令製毒師權世豪伏法，豈料對方輕判脫身，為防止毒品再度肆虐，奕風申請組建臥底小組誓將整條製毒鍊連根拔起。該劇於2024年8月開鏡，製作期間已備受關注，如今確定將於2026年2月23日至3月27日新春檔期播出，正好配合農曆新年假期吸引觀眾追劇。

張曦雯陳瀅羅毓儀組成最強特工女團

劇集以「美女臥底團」為核心賣點，集結張曦雯、陳瀅、羅毓儀三位風格迥異的演員組成高顏值、高戰力的特工小隊。張曦雯飾演「女版福爾摩斯」沈佳琪，陳瀅則化身「敏銳武術通」江妙姿，羅毓儀扮演「行走數據庫」童小茹，三人各懷絕技為劇情增添不少看點。製作單位刻意打造青春偶像元素，希望透過高顏值陣容鎖定年輕觀眾市場，與近年TVB力推的年輕化策略不謀而合。這個特工女團的組合被視為劇集最大賣點之一，預料將成為觀眾討論焦點。

杜燕歌關禮傑邵美琪三大戲骨飆戲

反派陣容同樣星光熠熠，由杜燕歌、關禮傑、邵美琪三位實力派演員同台鬥戲，聯手打造表面光鮮、內裡腐敗的犯罪帝國。杜燕歌飾演製毒師權世豪，關禮傑與邵美琪則扮演表面為慈善商人的劉彪夫婦，背後卻是四聯商會的幕後黑手。三人的每場對手戲都被視為演技派的盛宴，極具追看性，亦為整部劇集提供了紮實的演技基礎。四聯商會勢力龐大滴水不漏，唯一突破點便是劉氏夫婦的女兒劉寶儀，正是由備受爭議的鍾柔美飾演。

羅毓儀大方回應獲網民激讚

作為「美女臥底團」之一的羅毓儀被問及對鍾柔美「A0」人設的看法時，展現出高情商的回應。她表示，每個人都有屬於自己的過去，並提到自己當初拍攝《女神配對》時，亦曾被問及是否介意另一半的過往，而她一直認為過去並非重點，最重要的是當下如何去愛與相處。

至於當記者再追問鍾柔美一直堅稱自己是 A0 一事，羅毓儀則選擇不作深入評論，態度相當圓滑。她這番回應隨即獲得不少網民讚賞，認為她處理得體，既沒有落井下石，亦沒有刻意為對方辯護，成功守住分寸與專業形象。

