TVB無懼鍾柔美負評洗版 新劇 《臥底嬌娃》推出時間落實! 打破雪藏傳聞

TVB無懼鍾柔美「頭搖柔美擺」風波持續發酵，堅持推出新劇《臥底嬌娃》計劃馬年新春開播！儘管鍾柔美近期負評洗版，「頭搖柔美擺」事件令形象插水，但TVB依然力撐這位爭議女星，安排她在新劇中飾演反派千金，與馬貫東、張曦雯等實力派演員同台較量。網民對此決定議論紛紛，有人質疑TVB是否「明知山有虎偏向虎山行」，亦有聲音認為或許這正是扭轉鍾柔美形象的最佳時機。