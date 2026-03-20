臥底嬌娃｜「豬皮」關曜儁失戀戲笑中有淚！戲外竟是寵妻狂魔身兼三職為妻減負

《臥底嬌娃》的「搞笑擔當」「豬皮」關曜儁（Leo），憑其傻氣又講義氣的形象成功入屋，被封為「傻強2.0」！在昨晚（19日）播出的失戀戲中，他更演繹出「笑中有淚」的動人層次感，強忍心碎鼓勵女神一幕，睇到網民勁心酸。戲內是純情憨男，原來戲外的他竟是圈中聞名的「寵妻狂魔」，反差極大！