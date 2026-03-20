臥底嬌娃｜「豬皮」關曜儁失戀戲笑中有淚！戲外竟是寵妻狂魔身兼三職為妻減負
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《臥底嬌娃》的「搞笑擔當」「豬皮」關曜儁（Leo），憑其傻氣又講義氣的形象成功入屋，被封為「傻強2.0」！在昨晚（19日）播出的失戀戲中，他更演繹出「笑中有淚」的動人層次感，強忍心碎鼓勵女神一幕，睇到網民勁心酸。戲內是純情憨男，原來戲外的他竟是圈中聞名的「寵妻狂魔」，反差極大！
豬皮失戀戲笑中有淚 關曜儁強忍心痛鼓勵女神
昨晚一集講到「豬皮」的女神阿妙（陳瀅飾）上門探訪，原本只穿著背心孖煙囪的他，立即慌忙換上老西，更全程Chok甫企圖吸引對方。可惜，他很快便發現阿妙真正喜歡的是阿風，更為對方心碎。為了氹女神開心，豬皮強忍內心悲痛，雙眼發光地向阿妙拋出一連串鼓勵金句：「你最唔好就係唔知道自己有幾好」、「你是最『 姣』的，你知道嗎」，更邊說邊跳「打氣舞」，場面搞笑又心酸。直到阿妙離開後，他才瞬間跌晒Watt，紅著眼眶問自己：「咁我又有咩唔好？」將失戀的淒涼演繹得淋漓盡致，展現出「悲喜交集」的精湛演技。
關曜儁感激陳瀅畀意見 相隔10年再演單戀勁過癮
關曜儁與陳瀅在劇中有大量對手戲，原來這已是他們相隔10年再度合作。Leo接受訪問時坦言，繼《火線下的江湖大佬》後再次飾演單戀陳瀅的角色，感覺相當過癮又開心。他又特別感激陳瀅在角色道具上給予不少寶貴意見，令效果更佳。他分享道：「因為講我係佢Fans，我哋準備咗好多道具，其實好多都係阿瀅一早諗好晒叫我點做，所以真係好多火花。」可見二人合作無間，難怪能創造出如此有化學作用的場面。
關曜儁戲外是寵妻狂魔 身兼三職仍親手湊仔
在鏡頭前演活「憨直純愛好男人」的關曜儁，在現實生活中更是知名的「顧家好男人」及「寵妻狂魔」！婚後的他為了讓太太有更多休息時間，即使工作忙碌，依然堅持親力親為照顧小孩。據知，Leo現時身兼藝人、專業健身教練及健身室老闆三職，但無論多疲累，他都會爭取時間為小朋友換尿片、刷牙等，全部落手落腳，將家庭放在第一位。這種戲內戲外同樣是好男人的形象，難怪能贏得大量觀眾的喜愛，絕對是演藝圈的好榜樣。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期