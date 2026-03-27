臥底嬌娃｜關曜儁「朱皮」捨身救友！慘死結局極催淚 網民洗版爆喊：還我朱皮

昨晚（26日）《臥底嬌娃》劇情迎來震撼淚點，劇中「搞笑擔當」關曜儁飾演的「朱皮」為拯救兄弟竟壯烈犧牲，場面極度催淚！朱皮為保護馬貫東飾演的潘奕風，死命攬實奸角杜燕歌的大腿，最終被活活打死，劇集片尾更剪輯其生前片段，配上催淚插曲，令大批觀眾心碎。究竟這個配角為何有如此大魅力，令網民集體不捨？