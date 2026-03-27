臥底嬌娃｜關曜儁「朱皮」捨身救友！慘死結局極催淚 網民洗版爆喊：還我朱皮

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昨晚（26日）《臥底嬌娃》劇情迎來震撼淚點，劇中「搞笑擔當」關曜儁飾演的「朱皮」為拯救兄弟竟壯烈犧牲，場面極度催淚！朱皮為保護馬貫東飾演的潘奕風，死命攬實奸角杜燕歌的大腿，最終被活活打死，劇集片尾更剪輯其生前片段，配上催淚插曲，令大批觀眾心碎。究竟這個配角為何有如此大魅力，令網民集體不捨？

昨晚劇情超催淚 朱皮攬實杜燕歌壯烈犧牲

在昨晚播出的劇情中，「朱皮」的義氣值達到頂峰，為了協助潘奕風追查真相，他不惜讓陳瀅在自己身上安裝偷聽器，冒險向杜燕歌飾演的權世豪套料。在最關鍵的時刻，為了讓潘奕風能安全脫險，朱皮上演《無間道》劉德華的經典一幕，決心「做一次好人」，即使被毒打依然死不放手，緊緊抱實權世豪的腳，最終犧牲自己。為配合朱皮的悲壯結局，劇組特意在片尾播放他生前的可愛正能量片段，配上由鍾柔美主唱的插曲《角落塵埃》，以及他的招牌對白：「我以前冇得揀，依家我想揀做番個好人」，催淚效果拉滿。

關曜儁自爆搞笑意外 拍檔慘食「電話兜口Dup」

雖然劇中場面悲壯，但演員關曜儁（Leo）在接受官方訪問時，卻透露拍攝這場關鍵戲時發生了意想不到的搞笑插曲。他憶述當時因為劇情需要，他必須奮力拖住杜燕歌，但動作期間卻發生了小意外。Leo笑言：「因為我部電話擺咗喺衫袋，結果想拖佢時成部電話『Dup』咗落佢塊面度。」這個幕後小花絮，與劇中沉重氣氛形成強烈對比，也讓觀眾看到演員在鏡頭後的敬業與輕鬆一面。

「朱皮」零缺點人設成全劇最愛 搏盡無悔性格超立體

「朱皮」一角之所以能觸動人心，全因其完美的人設。他雖然口疏又有點浮誇，但基本上是零缺點的義氣仔女。無論是為了兄弟情還是為了正義，他都將個人生死置之度外，完美展現出「只要愛上／決定了，便要搏盡無悔」的人物性格，非常立體。從最初的「搞笑擔當」，到後期為了正義不惜一切，關曜儁的出色演繹，成功讓這個配角成為劇中一大亮點，其可愛又熱血的形象早已深入民心，令他的犧牲更顯得衝擊與不捨。

網民洗版式哀悼力推攞獎 「好耐冇試過咁唔想一個角色死」

朱皮的慘死結局播出後，立即在網上引發洗版式討論，大批網民湧入討論區留言表示極度哀傷和不捨，並一面倒大讚關曜儁演繹出色，認為他絕對值得一個獎項肯定。網民紛紛爆喊留言：「還我朱皮」、「好耐冇試過咁唔想一個角色死」、「朱皮做得超好，太感人」、「希望有獎項鼓勵吓佢」、「值得更多機會」、「全劇最有愛又最可愛角色。」

臥底嬌娃 關曜儁 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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