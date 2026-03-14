臥底嬌娃｜關禮傑奸角再升級！扭腰喪跳「開襠舞」一幕睇到網民勁心寒
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「靚佬」關禮傑在熱播劇《臥底嬌娃》中飾演疑似Big Boss的劉彪，演技再度迎來大爆發！昨晚（13日）一集中，他成功將仇人踢出局後，竟在西裝店興奮得扭腰舉手，大跳「開襠舞」，浮誇又帶點瘋狂的舞姿，完美演繹出角色壓抑後的釋放，讓觀眾印象極深。究竟這位「喜劇壞人」是如何煉成的？他又為角色注入了甚麼新元素？
關禮傑西裝店大跳「開襠舞」 喜感演出勁搶Fo
在昨晚的劇情中，關禮傑飾演的劉彪成功報卻當年一刀之仇，將白學年（白彪飾）踢出四聯商會。大仇得報後，劉彪在西裝店內突然情緒大解放，一邊搞爛Gag，一邊扭腰舉手大跳「開襠舞」。關禮傑無論是舞姿還是面部表情都「喜勁」十足，將角色的囂張與癲狂演繹得淋漓盡致，場面極具衝擊力，成功搶奪觀眾眼球，成為網上熱議的經典一幕。
關禮傑演活雙面人 劉彪人前人後勁分裂
關禮傑這次飾演的劉彪極具層次感，展現出非一般的「雙面人」特性。在妻子卡邦尼（邵美琪飾）和女兒寶儀（鍾柔美飾）面前，他是體貼溫柔的好丈夫、好爸爸；但在私生子索柏（吳子冲飾）和仇人白學年面前，他又會變得暴躁浮誇。這種在不同人面前的巨大反差，突顯了角色的複雜性與虛偽，關禮傑在不同狀態之間切換自如，盡顯功架，讓劉彪這個奸角更加立體，而非單純的臉譜化壞人。
關禮傑親解奸角新挑戰 自比《鬼同你OT》
其實關禮傑早已憑《鬼同你OT》的反派李昂立一角，奠定其「喜劇壞人」的地位。談及再次挑戰帶喜感的反派，他表示今次演繹與以往大有不同。關禮傑在訪問中解釋：「我今次會演得實在啲，因為呢個角色其實係面對咗好多唔開心同壓力，而形成咗最後佢同Maggie反目嘅。」他強調自己接戲總希望尋求挑戰，更直言：「通常我接戲都係角色同以前唔同我先接，因為想有個挑戰性。」可見他對演繹劉彪一角下足了苦功。
網民激讚演技大爆發 封關禮傑做「喜劇壞人」
關禮傑的精湛演出引來網民洗版式討論，不少人大讚其演技大爆發，將劉彪的瘋狂與喜感拿捏得恰到好處。對於「開襠舞」一幕，網民紛紛留言：「跳舞嗰下又好笑又心寒！」、「完全將嗰種小人得志嘅感覺演出嚟」、「關禮傑真係好戲，將個奸角演得好立體！」更有網民重提他在《鬼同你OT》的演出，力讚他已成為「喜劇壞人」的專業戶，每次演出都能帶來新驚喜。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期