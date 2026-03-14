臥底嬌娃｜關禮傑奸角再升級！扭腰喪跳「開襠舞」一幕睇到網民勁心寒

「靚佬」關禮傑在熱播劇《臥底嬌娃》中飾演疑似Big Boss的劉彪，演技再度迎來大爆發！昨晚（13日）一集中，他成功將仇人踢出局後，竟在西裝店興奮得扭腰舉手，大跳「開襠舞」，浮誇又帶點瘋狂的舞姿，完美演繹出角色壓抑後的釋放，讓觀眾印象極深。究竟這位「喜劇壞人」是如何煉成的？他又為角色注入了甚麼新元素？