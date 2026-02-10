臥底嬌娃｜陳瀅晒180度踢腿撼贏張曦雯？羅毓儀春麗造型勁吸睛！

TVB新劇《臥底嬌娃》未播先轟動！昨晚（9日）官方社交網及翡翠台黃金時段，分別釋出首條宣傳片及「搶先看精華」，張曦雯、陳瀅、羅毓儀三大花旦造型百變，由「佻皮春麗」到性感晚裝樣樣齊！當中陳瀅更激罕大晒180度踢腿真功夫，加上連場槍戰爆破，畫面極震撼，網民睇到嘩嘩聲，究竟邊個造型最吸睛？