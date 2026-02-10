臥底嬌娃｜陳瀅晒180度踢腿撼贏張曦雯？羅毓儀春麗造型勁吸睛！
廣告
TVB新劇《臥底嬌娃》未播先轟動！昨晚（9日）官方社交網及翡翠台黃金時段，分別釋出首條宣傳片及「搶先看精華」，張曦雯、陳瀅、羅毓儀三大花旦造型百變，由「佻皮春麗」到性感晚裝樣樣齊！當中陳瀅更激罕大晒180度踢腿真功夫，加上連場槍戰爆破，畫面極震撼，網民睇到嘩嘩聲，究竟邊個造型最吸睛？
臥底嬌娃宣傳片曝光 三女百變造型搶先睇
在昨晚曝光的首條官方宣傳片中，三位女主角的百變形象及人物設定率先揭曉！張曦雯（Kelly）化身「女版福爾摩斯」，角色Hashtag為「偵探腦」、「讀心術」、「富二代」，盡顯智慧型美女本色。而羅毓儀（Yuki）則以「佻皮春麗」造型登場，加上「萌系黑客」、「Q版數據庫」的設定，可愛又神秘。最令人眼前一亮的，必定是陳瀅，她除了Cosplay可愛小貓，其「99.9% I人」、「高冷美人」的標籤與「1個打10個」的強勁戰鬥力形成極大反差。三人更齊齊換上「Gen Z」校服Look大玩逆齡，青春感爆棚，令人更期待她們合作的火花。
陳瀅性感Pink Lady上陣 大晒180度驚人踢腿
至於另一條「搶先睇精華」片段，則將劇集的動作場面推向極致！片段中，陳瀅換上一套性感中空「Pink Lady」戰衣，與身穿黑色透視修身晚裝的張曦雯、及可愛白色晚裝的羅毓儀一同闖入晚宴。三人先是千嬌百媚地步入會場，下一秒即與多名大漢展開連場肉搏！最震撼一幕，莫過於被設定為「1個打10個」的陳瀅，大晒直達180度角的驚人踢腿功夫，動作乾淨俐落，完全巾幗不讓鬚眉。片段中更有目不暇給的花拳繡腿、緊張刺激的槍戰及大型爆破場面，精彩元素共冶一爐，視覺效果極度震撼。
網民洗版激讚勁期待：三個都好正
兩條宣傳片釋出後，立即在網上引起熱烈討論，網民反應一面倒激讚！不少網民被三位女主角的靚樣和百變造型吸引，紛紛洗版留言大嗌期待：「三個都好正」、「依套好睇，又多靚女」。特別是陳瀅的打鬥場面，其驚人的180度踢腿讓網民相當驚喜，大讚她打得又睇得。劇集集合靚女、動作、槍戰、爆破等多種商業元素，成功在播出前吊足觀眾胃口，不少人表示已經mark實日子，準備迎接這三位既美麗又危險的「臥底嬌娃」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期