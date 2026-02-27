臥底嬌娃｜片尾驚現彩蛋暗藏伏線？韋家雄爆拋鑊場面全靠「鏡頭遷就」！
《臥底嬌娃》劇情愈來愈緊湊，原來劇組更暗藏玄機！不少觀眾可能已錯過在第三集片尾出現的神秘彩蛋，當中由韋家雄飾演的大廚權世傑竟化身KOL直播教煮餸。據知，這個不起眼的片段其實是劇組精心設計的「極重要伏線」，究竟這個彩蛋隱藏了甚麼驚天秘密？
網民熱議劇情愈來愈好睇 IQ題加特效字趣味十足
隨著《臥底嬌娃》劇情正式進入「臥底」戲肉，網上討論度愈來愈高。劇中除了有讓觀眾一同動腦筋的趣味IQ題增加代入感，還有馬貫東為三位嬌娃設計的各種古靈精怪臥底訓練，加上不時彈出的跳脫特效字，玩味十足，難怪不少網民都大讚劇集「愈來愈好睇」。除了這些明顯的心思位，劇組更在觀眾意想不到的地方埋下伏筆，等待細心的觀眾發掘。
韋家雄親解拋鑊之謎 直認「完全拋唔起」
為了突顯韋家雄的星級大廚身份，劇組特意安排了一場拋鑊戲讓他「大展身手」。不過，家雄在接受訪問時就大爆幕後秘聞，坦言全靠「鏡頭遷就」。他笑著透露：「我平時都會自己煮嘢食，但唔係專業厨師，冇廚藝手勢可言。拍嗰場拋鑊戲，冇事前去學同練習，但有個真廚師喺現場指導我，其實我係完全拋唔起隻鑊，係鏡頭遷就我的。」這個誠實的回應揭示了拍攝背後的趣事，亦讓觀眾看到演員敬業的一面。
劇組解構片尾彩蛋玄機 權世傑直播教煮餸成關鍵伏線
全劇最大的驚喜，莫過於第三集片尾的彩蛋。在播出字幕期間，畫面加插了劇中大廚權世傑（韋家雄飾）的直播教煮食片段，這個突如其來的安排令不少網民大感好奇。據悉，這正是劇組刻意設計的「心思位」，而且這個彩蛋將會不定期在不同集數的片尾出現，作為貫穿劇情的重要伏線！這個消息一出，立即引起觀眾猜測權世傑這個角色背後是否另有隱藏身份，其煮食直播又會如何影響主角們的臥底任務，懸念十足。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期