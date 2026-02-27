臥底嬌娃｜片尾驚現彩蛋暗藏伏線？韋家雄爆拋鑊場面全靠「鏡頭遷就」！

《臥底嬌娃》劇情愈來愈緊湊，原來劇組更暗藏玄機！不少觀眾可能已錯過在第三集片尾出現的神秘彩蛋，當中由韋家雄飾演的大廚權世傑竟化身KOL直播教煮餸。據知，這個不起眼的片段其實是劇組精心設計的「極重要伏線」，究竟這個彩蛋隱藏了甚麼驚天秘密？