臥底嬌娃｜馬貫東正邪難辨組高智商女團！張曦雯陳瀅羅毓儀恐被利用？
TVB全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》即將於2月23日強勢首播！劇集由《降魔的》金牌監製方駿釗操刀，搵嚟馬貫東領軍三大花旦張曦雯、陳瀅及羅毓儀，組成「高智商臥底女團」，以女團身份作掩護，誓要搗破龐大販毒集團！但最令人心寒的是，幕後主腦馬貫東竟被揭正邪難辨，三位嬌娃隨時陷入被利用的危機，究竟他背後隱藏甚麼驚天秘密？
臥底嬌娃劇情曝光 三大花旦組女團查案
《臥底嬌娃》由《降魔的》、《跳躍生命線》的金牌監製方駿釗及編審邵麗瓊再度聯手打造，劇情講述三位背景各異的女主角沈佳琪（張曦雯飾）、江妙姿（陳瀅飾）及童小茹（羅毓儀飾），因緣際會下被潘奕風（馬貫東飾）睇中，招攬成為「臥底」。為了掩人耳目，潘奕風將三人包裝成偶像女團，方便她們深入虎穴，執行搗破大型販毒集團的危險任務。劇集最大賣點是這個三女一男組合「全員高智商」，有別於一般動作劇，預計將會有大量鬥智鬥力的精彩情節，令人期待她們如何運用智慧解決危機。
馬貫東角色亦正亦邪 暗藏驚天秘密
劇中靈魂人物、由馬貫東飾演的潘奕風，其人設極具爭議性！表面上，他是帶領三位嬌娃伸張正義的Big Boss，但背後卻隱藏著不為人知的秘密。據悉，潘奕風能夠在黑白兩道之間揮灑自如，其身份「正邪難辨」，令三位女主角的任務充滿變數，不單要應付來自販毒集團的外部威脅，更要提防這位亦師亦友的幕後主腦，隨時可能被他利用或出賣。馬貫東這次挑戰複雜內心戲的角色，究竟是正是邪，他最終目的為何，將會是貫穿全劇的最大懸念，勢必引發觀眾連番猜測。
神級花旦邵美琪闊別7年回歸 助陣一線小花
《臥底嬌娃》除了劇情吸引，演員陣容亦相當鼎盛，開拍時已吸獲高度關注。最令劇迷驚喜的，莫過於闊別無綫長達7年的神級花旦邵美琪強勢回歸，為劇集擔任重要角色，與一眾後輩包括張曦雯、陳瀅、羅毓儀等一線及後起小花同場鬥戲。此外，劇集還集合了關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等實力派及新生代演員，星光熠熠。邵美琪的加盟無疑為劇集打下強心針，她的精湛演技將如何與三位「嬌娃」產生化學作用，絕對是劇集的一大看點。
