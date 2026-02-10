臥底嬌娃｜馬貫東正邪難辨組高智商女團！張曦雯陳瀅羅毓儀恐被利用？

TVB全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》即將於2月23日強勢首播！劇集由《降魔的》金牌監製方駿釗操刀，搵嚟馬貫東領軍三大花旦張曦雯、陳瀅及羅毓儀，組成「高智商臥底女團」，以女團身份作掩護，誓要搗破龐大販毒集團！但最令人心寒的是，幕後主腦馬貫東竟被揭正邪難辨，三位嬌娃隨時陷入被利用的危機，究竟他背後隱藏甚麼驚天秘密？