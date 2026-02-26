臥底嬌娃｜馬貫東「左右臉」神演技嚇窒網民！親解抽搐內幕：拍到眼袋狂跳
廣告
昨晚（25日）《臥底嬌娃》劇情掀起高潮，馬貫東飾演的潘奕風展現出神級演技，一幕「左右臉反差」表情技驚四座，嚇窒全港觀眾！畫面中他竟能同時做出半邊臉下垂、半邊臉上揚的詭異表情，引發網民熱烈討論，質疑是否靠AI特效合成。究竟這神乎其技的演出背後，隱藏著怎樣的辛酸？
昨晚劇情高潮 馬貫東半臉演戲技驚四座
在昨晚播出的劇情中，潘奕風（馬貫東飾）回歸警隊後，其奇怪舉動引來上司懷疑。當中修讀「非語言行為學」的沈佳琪（張曦雯 Kelly 飾）更發現驚人細節，直指馬貫東的左邊臉呈現「死魚眼」兼「扁扁嘴」的頹喪狀態，右邊面卻是充滿自信的「杏仁眼」與「自信笑」。劇集更配上跳脫的特效字樣解說，指出這種極端反差代表其內心與外在表現完全不一，斷定他有不可告人的秘密。這幕除了學術性對白夠新鮮，馬貫東能精準控制面部兩邊肌肉做出截然不同表情的演技，更讓觀眾看得目瞪口呆，大讚他「連肌肉都有戲」！
馬貫東親解拍攝秘聞 嘴角顫抖眼袋抽搐
對於網民質疑該幕是否由AI特效或後期合成協助，馬貫東接受訪問時親自解畫，強調是「實拍實做」，並坦言難度極高！他透露拍攝時需要全神貫注，才能做出效果：「要保持左邊面整體下垂、眼尾嘴角都要向下沉，但右邊面啱啱要完全相反、所有嘢都向上，呢個鏡頭都拍咗好幾次。」他更分享了拍攝時的艱辛，由於要長時間維持極度扭曲的表情，導致肌肉超出負荷：「我拍到最後個嘴角會不自主咁顫抖，眼袋都有抽搐。」馬貫東敬業地表示，為了這個鏡頭事前下了不少苦功，在片場未埋位時都會不斷練習，力求完美。
網民質疑AI特效 驚嘆：連肌肉都有戲
馬貫東這場「半臉戲」播出後，隨即在網上引發洗版式討論。起初不少網民都難以置信，紛紛留言質疑：「係咪AI key上去㗎？點可以做到咁？」、「特技嚟㗎？真人做到就太癲了！」不過，當得知是馬貫東真人演出後，輿論瞬間轉為一面倒激讚，驚嘆其神級演技：「真係好犀利，連啲肌肉都有戲！」、「呢啲先叫演員，表情控制勁到毛管戙」、「睇到眼定定，真係技驚四座」、「馬貫東值得更多人睇到佢嘅努力！」。這次演出無疑為馬貫東的演藝生涯再添一個經典場面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期