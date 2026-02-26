臥底嬌娃｜馬貫東「左右臉」神演技嚇窒網民！親解抽搐內幕：拍到眼袋狂跳

昨晚（25日）《臥底嬌娃》劇情掀起高潮，馬貫東飾演的潘奕風展現出神級演技，一幕「左右臉反差」表情技驚四座，嚇窒全港觀眾！畫面中他竟能同時做出半邊臉下垂、半邊臉上揚的詭異表情，引發網民熱烈討論，質疑是否靠AI特效合成。究竟這神乎其技的演出背後，隱藏著怎樣的辛酸？