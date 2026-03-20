臥底嬌娃｜黃子恆慘被狠飛崩潰打爆鏡！網民封「情路坎坷王」揭N套劇敗犬史

昨晚（19日）《臥底嬌娃》劇情超虐心！黃子恆飾演的絕世好男人Aiden，在成功向女友佳琪求婚後，竟慘遭對方以「有第二個人令我心動」為由狠飛，他當場崩潰咆哮「我唔係要Sorry呀！」更激動揮拳打爆鏡，畫面極度震撼。為何筍盤Aiden都慘食檸檬？更有網民發現黃子恆竟是「TVB御用敗犬」！