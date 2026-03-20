臥底嬌娃｜黃子恆慘被狠飛崩潰打爆鏡！網民封「情路坎坷王」揭N套劇敗犬史
廣告
昨晚（19日）《臥底嬌娃》劇情超虐心！黃子恆飾演的絕世好男人Aiden，在成功向女友佳琪求婚後，竟慘遭對方以「有第二個人令我心動」為由狠飛，他當場崩潰咆哮「我唔係要Sorry呀！」更激動揮拳打爆鏡，畫面極度震撼。為何筍盤Aiden都慘食檸檬？更有網民發現黃子恆竟是「TVB御用敗犬」！
昨晚劇情超震撼 Aiden慘被狠飛崩潰爆缸
昨晚一集《臥底嬌娃》中，黃子恆飾演的Aiden絕對是完美男友的典範。為了幫未來外父爭取最好的醫生，他不惜向上司Madam Siu（潘芳芳飾）低聲下氣，甚至甘願犧牲自己的大好前途作為交換條件。當他滿心歡喜求婚成功，並買定大屋準備迎接幸福人生時，卻迎來晴天霹靂。佳琪一句「有第二個人令我心動」令他徹底心碎，他悲憤質問：「即係我同你一齊咁耐，我都冇畀過心動感動你？」情緒失控下更邊咆哮「我唔係要Sorry呀！」邊揮拳打向鏡子，玻璃碎裂一地，完美演繹出男人最痛的撕心裂肺，讓觀眾看得相當肉緊。
網民封「情路坎坷王」盤點經典敗犬史
黃子恆過往多演奸角，今次在《臥底嬌娃》中飾演深情好男人，卻依然難逃被狠飛的命運，引起網民熱烈討論。有眼利網民更整合出他的「敗犬史」，發現他除了經常飾演高薪厚職的專業人士外，原來還是「情路坎坷王」！近期最經典的莫過於在《虛擬情人》中飾演的俊二，同樣是慘被拋棄。此外，在《是咁的，法官閣下》、《降魔的》及《乘勝狙擊》等多部劇集中，他的角色感情路都極為不順，經常成為愛情中的失敗者。更有網民將他以往在劇中被離婚、被分手的場口剪輯成合集在網上分享，笑稱他為TVB的「御用敗犬」，認真抵死。
網民熱議黃子恆隨時黑化 笑言：一直好人好少有
對於黃子恆今次在劇中被狠飛後的冷靜反應，網民紛紛大感神奇，更引發他會否「黑化」的猜測。不少留言都笑言：「黃子恆一直好人，好少有」、「睇到佢打爆鏡，好心痛但又好期待佢黑化報復」。大部分觀眾都對他寄予同情，認為Aiden付出一切卻換來背叛，實在太慘。不過，亦有網民認為這正是黃子恆演技的證明，能夠駕馭正邪兩面的角色，無論是忠是奸都演得入木三分，期待他接下來的劇情發展會帶來更大驚喜，未知這位「情路坎坷王」最終能否迎來好結局？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期