賀歲片《臨時決鬥》王丹妮著小背心肉搏周秀娜意外有睇頭
《臨時決鬥》王丹妮怒打「小三」周秀娜
《臨時決鬥》以打拳為主題，講述廣告界女強人王丹妮被女拳王周秀娜「撬牆腳」，打算學拳復仇，和周秀娜進行「世紀對決」，預告中可以見到兩人穿著運動背心上陣，在擂台上大打出手。周秀娜更透露首日拍攝時，她就因為著短褲同王丹妮打爛仔交，小腿意外撞落櫈腳，膝頭要縫5針，更要留疤。而王丹妮在戲中則要做「捱打擔當」，被打到周身瘀，更要被古天樂撻落地，感受到五臟六腑都震動。
王丹妮首次拍喜劇
王丹妮更分享說：「內心一直好想拍一次喜劇，今次終於願夢成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日連續拍攝完泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉酸痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足嘅感覺真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」
周秀娜親身上陣打拳賽
周秀娜也分享了她的拍攝經歷：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別係我同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」
梁詠琪古天樂相隔十年再合作
梁詠琪與古天樂已六度合作，對上一次是十年前的電影《香港仔》，她直言：「同丹妮、秀娜、蝦頭一齊練拳準備呢部戲都好開心，識到佢哋好開心，相隔多年再同古仔合作感覺好新鮮，今次再次同佢做夫妻，感覺幾得意，好親切感覺。我拍第一部戲時已認識導演，當時佢幫我試鏡，識咗咁多年第一次合作，多謝導演畀我好大發揮空間。」
古天樂飾澳門泰拳界傳奇拳王
古天樂在片中飾演鍾磊，一位曾經風靡澳門泰拳界的傳奇拳王，他創立了拳館「鍾磊舍」，致力於培訓職業拳手。梁詠琪則飾演鍾磊的妻子，一位曾經的娛樂圈明星，現在試圖在好友蝦頭的幫助下重返娛樂圈。而「魚蛋妹」王尹菁則飾演古天樂人細鬼大的女兒。王丹妮和周秀娜分別飾演與古天樂有深厚師徒關係的角色，她們在片中展現了驚人的拳擊技巧。
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胡子彤享受拍攝過程
胡子彤則說：「雖然拍攝現場好緊湊，但我哋每個人付出都好多，很期待看到齣戲，今次是首次自己較多喜劇成份的電影，而拍攝過程好好玩，整件事很享受。」
張文傑有「Ger古大戰」
「四仔」張文傑（German）也表示：「今次開心可以同一班知己一齊拍戲，知己又經常請我哋食嘢，希望大家會鍾意部戲，俾一個開心的新年大家，到時記得入場睇我Ger古大戰。」
《臨時決鬥》集合勵志、動作與搞笑元素
電影《臨時決鬥》日前已順利完成拍攝，這部電影由掌賞綜藝集團有限公司製作，並由《臨時劫案》導演麥啟光執導，由古天樂、梁詠琪、王丹妮等擔演，展現了一場勵志、動作與搞笑兼具的賀歲大片，將於2025年農曆新年期間上映。
電影煞科當日古天樂成為大家的打卡目標，古天樂都有求必應，他還分享了他對於完成這部電影的感受：「好開心順利完成賀歲片《臨時決鬥》拍攝，見到演員好努力演出精彩嘅動作場面，加上充滿喜劇節奏的故事，相信係一齣娛樂性豐富的賀歲好戲。」