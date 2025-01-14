臨時決鬥

賀歲片《臨時決鬥》王丹妮著小背心肉搏周秀娜意外有睇頭

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2025年賀歲片《臨時決鬥》將於年廿九1月28日上映，這部電影由大部分《九龍城寨之圍城》台前幕後班底打造，但與《城寨》近乎全男班主角上陣不同，《臨時決鬥》中女角陣容鼎盛，有梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、楊詩敏（蝦頭）等，其中王丹妮和周秀娜更會上擂台肉搏！

《臨時決鬥》王丹妮怒打「小三」周秀娜

《臨時決鬥》以打拳為主題，講述廣告界女強人王丹妮被女拳王周秀娜「撬牆腳」，打算學拳復仇，和周秀娜進行「世紀對決」，預告中可以見到兩人穿著運動背心上陣，在擂台上大打出手。周秀娜更透露首日拍攝時，她就因為著短褲同王丹妮打爛仔交，小腿意外撞落櫈腳，膝頭要縫5針，更要留疤。而王丹妮在戲中則要做「捱打擔當」，被打到周身瘀，更要被古天樂撻落地，感受到五臟六腑都震動。

臨時決鬥 周秀娜和王丹妮在擂台上進行「世紀對決」。（圖片來源：《臨時決鬥》）
周秀娜和王丹妮在擂台上進行「世紀對決」。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 娜姐指今次拍攝動作戲全程無得用替身及加裝防護墊。（圖片來源：《臨時決鬥》
娜姐指今次拍攝動作戲全程無得用替身及加裝防護墊。（圖片來源：《臨時決鬥》
臨時決鬥 相比起愈來愈瘦的娜姐，王丹妮著起小背心意外地有睇頭。（圖片來源：《臨時決鬥》）
相比起愈來愈瘦的娜姐，王丹妮著起小背心意外地有睇頭。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 周秀娜拍到膝頭要縫針。（圖片來源：《臨時決鬥》）
周秀娜拍到膝頭要縫針。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 王丹妮在戲中成為「捱打擔當」，她笑言拍完後發現自己有少少被虐傾向。（圖片來源：《臨時決鬥》）
王丹妮在戲中成為「捱打擔當」，她笑言拍完後發現自己有少少被虐傾向。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 打到周身瘀。（圖片來源：《臨時決鬥》）
打到周身瘀。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 四女在電梯中更有場大混戰，王丹妮被打到「爆缸」，娜姐更怒爆金句：「我同佢講道理，佢同我講物理！」（圖片來源：《臨時決鬥》）
四女在電梯中更有場大混戰，王丹妮被打到「爆缸」，娜姐更怒爆金句：「我同佢講道理，佢同我講物理！」（圖片來源：《臨時決鬥》）

王丹妮首次拍喜劇

王丹妮更分享說：「內心一直好想拍一次喜劇，今次終於願夢成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日連續拍攝完泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉酸痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足嘅感覺真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」

臨時決鬥 王丹妮飾演的林雪是一 名廣告界女強人，屬於人生勝利組，卻意外發現男友有外遇，而對手竟是澳門女拳王孫雅雲。好勝心強的她狠下戰書，決心到「鍾磊舍」拜師學拳，誓要在擂台上決一勝負。（圖片來源：《臨時決鬥》）
王丹妮飾演的林雪是一 名廣告界女強人，屬於人生勝利組，卻意外發現男友有外遇，而對手竟是澳門女拳王孫雅雲。好勝心強的她狠下戰書，決心到「鍾磊舍」拜師學拳，誓要在擂台上決一勝負。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 陳湛文飾演的Daniel醉心繪畫，深信這個世界不是只得輸贏。自從跟林雪一起後，整個世界像是由彩色變成黑白，後得孫雅雲所拯救，向林雪提出分手。（圖片來源：《臨時決鬥》）
陳湛文飾演的Daniel醉心繪畫，深信這個世界不是只得輸贏。自從跟林雪一起後，整個世界像是由彩色變成黑白，後得孫雅雲所拯救，向林雪提出分手。（圖片來源：《臨時決鬥》）

周秀娜親身上陣打拳賽

周秀娜也分享了她的拍攝經歷：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別係我同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」

臨時決鬥 周秀娜飾演的孫雅雲曾是鍾磊的徒弟，為人樂觀，對一切無所畏懼。多年前離開「鍾磊舍」後經歷過無數挫敗，最終成為澳門女拳王。因愛上林雪的男友，跟她一戰。（圖片來源：《臨時決鬥》）
周秀娜飾演的孫雅雲曾是鍾磊的徒弟，為人樂觀，對一切無所畏懼。多年前離開「鍾磊舍」後經歷過無數挫敗，最終成為澳門女拳王。因愛上林雪的男友，跟她一戰。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 Kathy仔王頌茵飾演Bingo，是林雪的助理，話頭醒尾，心思縝密，深得上司重用。（圖片來源：《臨時決鬥》）
Kathy仔王頌茵飾演Bingo，是林雪的助理，話頭醒尾，心思縝密，深得上司重用。（圖片來源：《臨時決鬥》）

梁詠琪古天樂相隔十年再合作

梁詠琪與古天樂已六度合作，對上一次是十年前的電影《香港仔》，她直言：「同丹妮、秀娜、蝦頭一齊練拳準備呢部戲都好開心，識到佢哋好開心，相隔多年再同古仔合作感覺好新鮮，今次再次同佢做夫妻，感覺幾得意，好親切感覺。我拍第一部戲時已認識導演，當時佢幫我試鏡，識咗咁多年第一次合作，多謝導演畀我好大發揮空間。」

臨時決鬥 梁詠琪飾演的嘉莉是鍾磊的妻子，當年因相夫教女而退出娛樂圈，如今在閨密碧珠的幫助下試圖復出，在廣告試鏡時跟林雪發生衝突，為了積極轉型成為動作女星，毅然加入泰拳特訓。（圖片來源：《臨時決鬥》）
梁詠琪飾演的嘉莉是鍾磊的妻子，當年因相夫教女而退出娛樂圈，如今在閨密碧珠的幫助下試圖復出，在廣告試鏡時跟林雪發生衝突，為了積極轉型成為動作女星，毅然加入泰拳特訓。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 楊詩敏飾演碧珠，是嘉莉的閨密兼經理人。因林雪是她的姪女，於是撮合二人合作，為嘉莉復出娛樂圈穿針引線，對她不離不棄，給予無限量的支持。（圖片來源：《臨時決鬥》）
楊詩敏飾演碧珠，是嘉莉的閨密兼經理人。因林雪是她的姪女，於是撮合二人合作，為嘉莉復出娛樂圈穿針引線，對她不離不棄，給予無限量的支持。（圖片來源：《臨時決鬥》）

古天樂飾澳門泰拳界傳奇拳王

古天樂在片中飾演鍾磊，一位曾經風靡澳門泰拳界的傳奇拳王，他創立了拳館「鍾磊舍」，致力於培訓職業拳手。梁詠琪則飾演鍾磊的妻子，一位曾經的娛樂圈明星，現在試圖在好友蝦頭的幫助下重返娛樂圈。而「魚蛋妹」王尹菁則飾演古天樂人細鬼大的女兒。王丹妮和周秀娜分別飾演與古天樂有深厚師徒關係的角色，她們在片中展現了驚人的拳擊技巧。

臨時決鬥 古天樂飾演的鍾磊是拳館「鍾磊舍」的創辦人，曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王，矢志培訓職業拳手。（圖片來源：《臨時決鬥》）
古天樂飾演的鍾磊是拳館「鍾磊舍」的創辦人，曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王，矢志培訓職業拳手。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 「魚蛋妹」王尹菁飾演鍾意，是鍾磊的女兒，人細鬼大，年紀輕輕已經懂得為自己的將來未雨綢繆，經常替父母擔心。（圖片來源：《臨時決鬥》）
「魚蛋妹」王尹菁飾演鍾意，是鍾磊的女兒，人細鬼大，年紀輕輕已經懂得為自己的將來未雨綢繆，經常替父母擔心。（圖片來源：《臨時決鬥》）

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胡子彤享受拍攝過程

胡子彤則說：「雖然拍攝現場好緊湊，但我哋每個人付出都好多，很期待看到齣戲，今次是首次自己較多喜劇成份的電影，而拍攝過程好好玩，整件事很享受。」

臨時決鬥 胡子彤飾演的高秋是鍾磊的愛徒，對泰拳滿懷熱誠，即使連輸三十七場，仍一直打下去，屢敗屢戰，不斷刻苦鍛練，堅信終有一天會取得勝利，以答謝師父的教導。（圖片來源：《臨時決鬥》）
胡子彤飾演的高秋是鍾磊的愛徒，對泰拳滿懷熱誠，即使連輸三十七場，仍一直打下去，屢敗屢戰，不斷刻苦鍛練，堅信終有一天會取得勝利，以答謝師父的教導。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 《城寨》中飾演奸角王九的伍允龍，今次變成王十，是鍾磊的同門師弟，二人感情要好，精通氣硬功鐵布衫的他因頭部被打傷而變得傻頭傻腦，之後遠走泰國發展，教導泰拳結果大受歡迎。（圖片來源：《臨時決鬥》）
《城寨》中飾演奸角王九的伍允龍，今次變成王十，是鍾磊的同門師弟，二人感情要好，精通氣硬功鐵布衫的他因頭部被打傷而變得傻頭傻腦，之後遠走泰國發展，教導泰拳結果大受歡迎。（圖片來源：《臨時決鬥》）

張文傑有「Ger古大戰」

「四仔」張文傑（German）也表示：「今次開心可以同一班知己一齊拍戲，知己又經常請我哋食嘢，希望大家會鍾意部戲，俾一個開心的新年大家，到時記得入場睇我Ger古大戰。」

臨時決鬥 張文傑飾演的陳偉斌是鍾磊的大弟子，當年因不認同師父的打拳理念，決定自立門戶開辦「南拳館」，以商業手法經營拳館生意。及後重遇師父，挑戰上擂台打一場，以了結他們之間多年的師徒恩怨。（圖片來源：《臨時決鬥》）
張文傑飾演的陳偉斌是鍾磊的大弟子，當年因不認同師父的打拳理念，決定自立門戶開辦「南拳館」，以商業手法經營拳館生意。及後重遇師父，挑戰上擂台打一場，以了結他們之間多年的師徒恩怨。（圖片來源：《臨時決鬥》）
臨時決鬥 在《九龍城寨》飾演忠臣「阿七」的喬靖夫，今次飾演事業有成的生意人，計劃收購「鍾磊舍」改建成為老人院。（圖片來源：《臨時決鬥》）
在《九龍城寨》飾演忠臣「阿七」的喬靖夫，今次飾演事業有成的生意人，計劃收購「鍾磊舍」改建成為老人院。（圖片來源：《臨時決鬥》）

《臨時決鬥》集合勵志、動作與搞笑元素

電影《臨時決鬥》日前已順利完成拍攝，這部電影由掌賞綜藝集團有限公司製作，並由《臨時劫案》導演麥啟光執導，由古天樂、梁詠琪、王丹妮等擔演，展現了一場勵志、動作與搞笑兼具的賀歲大片，將於2025年農曆新年期間上映。

電影煞科當日古天樂成為大家的打卡目標，古天樂都有求必應，他還分享了他對於完成這部電影的感受：「好開心順利完成賀歲片《臨時決鬥》拍攝，見到演員好努力演出精彩嘅動作場面，加上充滿喜劇節奏的故事，相信係一齣娛樂性豐富的賀歲好戲。」

臨時決鬥 電影煞科當日古天樂成為一眾台前幕後的打卡目標。（圖片來源：《臨時決鬥》）
電影煞科當日古天樂成為一眾台前幕後的打卡目標。（圖片來源：《臨時決鬥》）

臨時決鬥 《臨時決鬥》將於年廿九1月28日上映。（圖片來源：《臨時決鬥》）
《臨時決鬥》將於年廿九1月28日上映。（圖片來源：《臨時決鬥》）

撰文：東方新地圖片來源：《臨時決鬥》

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