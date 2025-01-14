賀歲片《臨時決鬥》王丹妮著小背心肉搏周秀娜意外有睇頭

2025年賀歲片《臨時決鬥》將於年廿九1月28日上映，這部電影由大部分《九龍城寨之圍城》台前幕後班底打造，但與《城寨》近乎全男班主角上陣不同，《臨時決鬥》中女角陣容鼎盛，有梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、楊詩敏（蝦頭）等，其中王丹妮和周秀娜更會上擂台肉搏！

