賀歲片《臨時決鬥》王九變王十！「魚蛋妹」做古天樂愛女

2025年賀歲片《臨時決鬥》日前已順利完成拍攝，雖然這部電影由大部分《九龍城寨之圍城》台前幕後班底打造，但與《城寨》近乎全男班主角陣容不同，《臨時決鬥》中女角陣容鼎盛，在《城寨》飾演「魚蛋妹」的童星王尹菁，今次更會「升呢」做古天樂的愛女！

