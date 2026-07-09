自然系女子旅行｜林映暉市場大膽撩Oppa！韓語示愛「請吻我一下」嚇壞梁超怡

「暉哥」林映暉在TVB Plus旅遊節目《自然系女子旅行》中再次展現豪邁本色！她與梁超怡（Joey）在濟州市場掃街時，竟被一班熱情的Oppa店員吸引，暉哥更自爆早已為此行學定一句超大膽韓語，並當場對著Oppa們深情告白，嚇得身旁的Joey當場尖叫「Oh my God！」，場面極度爆笑！