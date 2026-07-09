自然系女子旅行｜林映暉市場大膽撩Oppa！韓語示愛「請吻我一下」嚇壞梁超怡
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「暉哥」林映暉在TVB Plus旅遊節目《自然系女子旅行》中再次展現豪邁本色！她與梁超怡（Joey）在濟州市場掃街時，竟被一班熱情的Oppa店員吸引，暉哥更自爆早已為此行學定一句超大膽韓語，並當場對著Oppa們深情告白，嚇得身旁的Joey當場尖叫「Oh my God！」，場面極度爆笑！
林映暉梁超怡市場掃街 偶遇熱情Oppa店員
林映暉與梁超怡在濟州「每日偶來市場」的掃街行程充滿驚喜。她們先後品嚐了橘子麻糬、黑豬肉炸丸子等當地小食，大飽口福。當二人來到一個燒海鮮檔時，林映暉的注意力完全被檔口內一班熱情的Oppa店員所吸引。眼見Oppa們笑容可掬，暉哥的「玩家」本性瞬間被激發，並開始醞釀一個大膽的計劃。
暉哥自爆學定韓語 勁爆示愛「請吻我一下」
正當梁超怡還在專心研究美食時，林映暉突然向她和盤托出自己的秘密任務，她自爆說：「實不相瞞吖，嚟之前已經學咗一句對 Oppa 講嘅韓語『請吻我一下』。」這句驚人之語嚇得身旁的Joey立即花容失色，並失控狂呼「Oh my God！」。更大膽的是，暉哥真的鼓起勇氣，走向Oppa店員們，用韓語深情地講出這句「愛的宣言」，雖然Oppa們沒有獻吻，但都被暉哥的舉動逗得捧腹大笑，現場氣氛瞬間推至高潮。
食好西前先挑戰 體驗戴護目鏡燒黑豬肉
其實在市場上演大膽示愛記之前，林映暉和梁超怡當日的行程已經相當刺激。她們先去品嚐了有豬肉界「和牛」之稱的濟州黑豬。該餐廳的特色是用木柴燒肉，由於油花和煙霧極大，食客必須戴上護目鏡和手袖。暉哥當時也解釋：「因為油花同煙太大，所以要戴護具。」可見她們一整天的行程都充滿了各種意想不到的挑戰和樂趣。
網民激讚暉哥夠放得開 「Joey個反應好真實」
林映暉的大膽舉動引來網民一片讚好，紛紛表示被她的真性情圈粉。網民留言激讚：「暉哥真係玩得又放得開！好鍾意佢！」、「笑死！為咗去旅行學定一句咁嘅韓文！好有誠意！」、「啲Oppa反應好正，成個畫面勁好笑。」同時，梁超怡的真實反應也成為焦點：「Joey個『Oh my God』完全係我心聲！太突然！」、「呢對組合一個放一個收，好有火花！睇得好開心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期