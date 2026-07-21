自然系女子旅行｜林映暉Verena比堅尼浸浴！大講爛gag兼高歌勁奔放

最新一集《自然系女子旅行》大派福利！林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）隔天一早起床，竟是齊齊換上比堅尼浸浴，畫面極度養眼！對著窗外綠油油的稻田美景，暉哥更突然化身博士解構「軟水」，之後更爆出超爛gag，又在浴室大開金口，究竟她做了甚麼令Verena哭笑不得？