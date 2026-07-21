自然系女子旅行｜林映暉Verena比堅尼浸浴！大講爛gag兼高歌勁奔放
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最新一集《自然系女子旅行》大派福利！林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）隔天一早起床，竟是齊齊換上比堅尼浸浴，畫面極度養眼！對著窗外綠油油的稻田美景，暉哥更突然化身博士解構「軟水」，之後更爆出超爛gag，又在浴室大開金口，究竟她做了甚麼令Verena哭笑不得？
一早起身派福利！林映暉黃瀅仴比堅尼浸浴望稻田
節目中，林映暉與黃瀅仴入住的台東民宿，最大亮點莫過於浴室的無敵靚景。二人把握機會，第二天醒來第一件事便是換上性感比堅尼，一同享受浸浴時光，化身性感少女大派福利。她們浸在浴缸中，望著窗外一望無際的綠油油稻田景色，畫面唯美又寫意，兩位主持都表示感覺心曠神怡，完全融入大自然的懷抱之中，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。
暉哥化身博士解構軟水！親解皮膚變滑頭髮更柔順之謎
享受浸浴的同時，暉哥突然知識癮上身，向Verena科普她們正在浸的「軟水」。她詳細解釋：「我哋而家浸緊嘅係軟水（即每公升水碳酸鈣含量少於 60 毫克），洗完之後皮膚無咁乾澀、頭髮會更柔順。」她更生動形容軟水的特點：「感覺好似啲皂洗極都洗唔乾淨咁。」正當Verena還在消化資訊時，暉哥冷不防拋出一個爛gag，指這些水不宜救火，未待Verena反應便接說：「因為『軟』水不能救近火。」場面爆笑。
暉哥浴室開金口！爆爛gag再「綁架」周杰倫名曲
搞完爛gag的暉哥似乎意猶未盡，繼上次在韓國浴缸高唱《別怪他》後，今次再度在浴室「開騷」。她即席「綁架」了周杰倫的經典歌曲《稻香》，在浴室中高歌起來，歌聲配上窗外的稻田景色，竟然異常匹配，充滿田園氣息。一連串奔放的舉動，包括大派福利、科普軟水、講爛gag再到高歌，完全展現了暉哥鬼馬又活潑的一面，令這趟浸浴之旅充滿驚喜與笑料。
網民睇到嘩嘩聲：暉哥個爛gag真係好爛！
節目播出後，網民對這段香艷又搞笑的浸浴戲份反應熱烈。不少網民都表示福利大放送：「兩位主持身材都好好，畫面太靚！」、「今集真係大飽眼福！」對於暉哥的爛gag，網民紛紛笑言：「暉哥個爛gag真係好爛，但我笑咗！」、「軟水不能救近火，我竟然get到！」另外，暉哥在浴室高歌亦引起討論：「喺稻田前面唱《稻香》，暉哥好識玩！」、「繼《別怪他》之後又有新金曲，求暉哥出浴缸Concert！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期