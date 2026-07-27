自然系女子旅行｜林映暉曾被驢仔咬傷留陰影！台東再遇同類嚇到隔空餵食：唔想再受傷

最新一集《自然系女子旅行》，林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）到訪台東初鹿牧場，面對可愛動物，二人反應卻極端懸殊！Verena興奮地與寵物馬（Pony）互動，暉哥卻在驢仔區前卻步，面露驚恐，原來背後藏著一段慘痛經歷，究竟當年發生了甚麼事？