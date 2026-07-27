自然系女子旅行｜林映暉曾被驢仔咬傷留陰影！台東再遇同類嚇到隔空餵食：唔想再受傷

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最新一集《自然系女子旅行》，林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）到訪台東初鹿牧場，面對可愛動物，二人反應卻極端懸殊！Verena興奮地與寵物馬（Pony）互動，暉哥卻在驢仔區前卻步，面露驚恐，原來背後藏著一段慘痛經歷，究竟當年發生了甚麼事？

台東牧場再遇驢仔 暉哥嚇到小心翼翼

在節目中，當晚（27日）暉哥與Verena去到台東初鹿牧場，Verena一見到可愛的寵物馬（Pony）即少女心爆發，忍不住上前餵飼，更興奮大讚：「成日都見人 post 相，自己都好想同 Pony 玩，終於畀我見到佢哋喇。好乖，完全唔會嘈，安安靜靜等你餵佢食嘢。」然而，當鏡頭轉到驢仔區時，氣氛卻一百八十度轉變。暉哥顯得異常避忌，與動物保持極遠距離，小心翼翼地遞出飼料，與身旁興奮的Verena形成強烈對比，神情極度緊張。

暉哥驚爆濟州慘痛經歷：唔想畀同一物種傷害Twice

面對眾人疑惑，暉哥終於解釋她異常恐懼的原因。原來，她早前到訪濟州一個農場時，曾慘被驢仔弄傷，自此留下巨大心理陰影。這次在台東牧場「重遇舊敵」，令她勾起不快回憶，因此全程表現得小心翼翼。她更半開玩笑地驚爆金句：「唔知今次有無 Oppa 好似上次咁幫我止血，同埋我唔想畀同一物種傷害 twice。」道出了她內心深處的恐懼，場面既可憐又搞笑。

網民爆笑留言：隔住個Mon都feel到驚

節目播出後，網民對暉哥的反應表示同情又覺得好笑，紛紛留言。有網民說：「暉哥個樣勁驚，但又好好笑！」、「俾驢仔咬過真係會有陰影，好慘！」亦有網民留意到兩位主持的強烈對比：「Verena同暉哥個對比好強烈，一個勁興奮一個勁驚青。」更有網民大讚暉哥的金句充滿綜藝感：「「唔想畀同一物種傷害twice」呢句笑咗，好有綜藝感！」

自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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