自然系女子旅行｜林映暉自爆驚動物原因！受潛水教練影響多年 靠一事成功克服

林映暉（暉哥）在節目《自然系女子旅行》中，竟自爆一直對小動物有抗拒感，與拍檔黃瀅仴（Verena）的「貓奴」形象大相逕庭。暉哥罕有地剖白心聲，原來她害怕動物的源頭，竟與小時候一位潛水教練的說話有關，究竟是甚麼金石良言影響她多年，而她最終又是如何克服這個心魔？