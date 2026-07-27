自然系女子旅行｜林映暉自爆驚動物原因！受潛水教練影響多年 靠一事成功克服
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林映暉（暉哥）在節目《自然系女子旅行》中，竟自爆一直對小動物有抗拒感，與拍檔黃瀅仴（Verena）的「貓奴」形象大相逕庭。暉哥罕有地剖白心聲，原來她害怕動物的源頭，竟與小時候一位潛水教練的說話有關，究竟是甚麼金石良言影響她多年，而她最終又是如何克服這個心魔？
貓Cafe大談養寵物 暉哥Verena反應大不同
在最新一集，暉哥與Verena到訪當地一間貓Cafe，更入鄉隨俗戴上貓耳賣萌。本身在香港已是「貓奴」的Verena表現得如魚得水，更分享養貓心得：「三年前養咗第一隻貓，覺得貓好特別好有個性，每一隻都有唔同性格。」相反，暉哥起初卻顯得有點抗拒，與貓咪保持距離。她坦言一直以來都害怕與小動物接觸，與平時大膽外向的形象形成極大反差，引起眾人好奇。
暉哥親解怕小動物心魔：教練話唔好亂摸生物
在Verena的追問下，暉哥終於解釋了自己害怕小動物的根源。原來這份恐懼與一位潛水教練有關，她回憶說：「細個時教練同我哋講，落到海唔好亂摸啲海洋生物，即係你出街都唔鍾意人隨便摸你啦。」正因為這番話，令她久而久之將這種「不要隨便觸摸」的觀念延伸到所有小動物身上，漸漸演變成一種恐懼和抗拒感，多年來都難以克服。
拍節目克服多年恐懼 暉哥自豪：舊年養咗隻倉鼠
雖然曾對動物心存恐懼，但暉哥透露自己近年已成功走出陰霾。她表示，直到早前因為拍攝一個寵物友善節目，透過工作需要與大量動物接觸，才慢慢克服了這個心魔。這個經歷對她來說是一個重大的突破，她更自豪地宣布：「舊年我仲養咗隻倉鼠。」從害怕接觸到成為小寵物的主人，這個轉變讓觀眾見證了她的成長與勇敢。
網民大讚暉哥有愛心：肯改變好叻女
對於暉哥勇敢克服心魔的經歷，不少網民都表示欣賞和支持。網民紛紛留言：「原來暉哥驚動物係有原因，個教練講得又好似有啲道理。」、「由驚到養倉鼠，好大嘅進步！」、「Verena真係貓奴，講起貓啲眼神都唔同。」更有網民大讚暉哥勵志：「好勵志，肯為咗工作同愛心去克服恐懼，值得一讚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期