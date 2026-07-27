自然系女子旅行｜林映暉終極挑戰野溪溫泉！罕有換大Deep V泳衣震撼畫面流出

節目《自然系女子旅行》迎來最終回，林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）接受終極大挑戰，尋找傳說中的「野溪溫泉」！過程艱辛，但二人最終成功達陣。為了紀念這次旅程，暉哥更在鏡頭前作性感大解放，換上一套極罕見的大Deep V泳衣，震撼畫面隨之流出，引起網民熱烈討論！