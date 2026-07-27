自然系女子旅行｜林映暉終極挑戰野溪溫泉！罕有換大Deep V泳衣震撼畫面流出
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節目《自然系女子旅行》迎來最終回，林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）接受終極大挑戰，尋找傳說中的「野溪溫泉」！過程艱辛，但二人最終成功達陣。為了紀念這次旅程，暉哥更在鏡頭前作性感大解放，換上一套極罕見的大Deep V泳衣，震撼畫面隨之流出，引起網民熱烈討論！
終極挑戰游繩攀爬 尋找秘境野溪溫泉
在今晚（27日）播出的一集，暉哥與Verena的終極任務是挑戰野溪溫泉。所謂「野溪溫泉」，是指未經任何人工商業開發的純天然溫泉，要找到它絕非易事。從畫面可見，她們需要經歷游繩下降、攀爬濕滑岩石等多重考驗，過程險象環生，絕對是體力與膽量的雙重挑戰。經過一番艱辛的跋涉，二人才終於成功找到一處適合浸泡的露天溫泉秘境。
暉哥大解放換Deep V泳衣 浸溫泉畫面極震撼
辛苦過後，自然要好好享受成果。作為節目的最後一集，暉哥亦毫不吝嗇，決定來個性感大解放！她換上了一套極為搶眼的大Deep V剪裁泳衣亮相，在溫泉水中盡顯美好身段，與平時的保守形象形成強烈對比。預告畫面一出，其性感程度已引起極大迴響，製作組更賣關子表示想知道暉哥有多性感，就一定要留意節目播出，吊足觀眾胃口。
網民洗版式期待：為咗暉哥泳衣一定睇
暉哥罕有的性感演出，成功在網上引爆話題，網民紛紛洗版表示極度期待。不少網民留言驚呼：「嘩！估唔到暉哥身材咁好！」、「平時包到實，今次大解放？今晚一定要睇！」、「辛苦完浸溫泉真係最正嘅享受。」更有大批粉絲表明會為了泳裝畫面而鎖定節目：「Deep V！係咪真㗎？坐等今晚播出！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期