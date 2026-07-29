自然系女子旅行｜結局篇浸溫泉畫面震撼！網民洗版跪求開第四季：「一直loop」
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TVB Plus王牌旅遊節目《自然系女子旅行》第三季，前晚播出最後一集，當中林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）露天浸野外溫泉的療癒畫面，隨即在網上引爆熱議！大批網民被兩位女神的性感畫面震撼，瘋狂洗版留言，更一致跪求電視台盡快開拍第四季，究竟網民有咩抵死留言？
暉哥Verena露天浸溫泉 療癒畫面引爆討論
《自然系女子旅行》第三季一直深受觀眾歡迎，前晚播出的大結局更將氣氛推至高峰。節目尾聲，暉哥與Verena去到一處野外秘景，享受露天溫泉。兩人換上泳衣浸在溫泉中，大騷美好身材，加上周圍的自然景色，整個畫面極度療癒，節目一出街，相關畫面立即在各大討論區及社交平台被瘋傳，引起網民激烈討論。
網民洗版跪求開第四季 抵死留言點評暉哥身材
節目播出後，網民反應極度熱烈，紛紛留言大讚節目質素高，更強烈要求開拍第四季。有網民激動表示會將溫泉畫面無限重溫：「myTV SUPER 一直 loop」。亦有觀眾大讚TVB起用自家藝人夠貼地：「TVB 用返自己啲妹豬仲好……」當然，最多人關注的還是女神們的身材，有網民大讚暉哥身材火辣，但同時又搞笑地「貼心」提醒她大腿可以稍減，留言相當抵死。在觀眾的熱情支持下，不少人都表示：「儘快開第四季」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期