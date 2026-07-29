自然系女子旅行｜結局篇浸溫泉畫面震撼！網民洗版跪求開第四季：「一直loop」

TVB Plus王牌旅遊節目《自然系女子旅行》第三季，前晚播出最後一集，當中林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）露天浸野外溫泉的療癒畫面，隨即在網上引爆熱議！大批網民被兩位女神的性感畫面震撼，瘋狂洗版留言，更一致跪求電視台盡快開拍第四季，究竟網民有咩抵死留言？