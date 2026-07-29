自然系女子旅行｜4女神殺入動漫節玩濕身！水槍激射現水著相 逾百粉絲迫爆會展！

《自然系女子旅行》4位女神梁超怡（Joey）、林映暉（暉哥）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena），前日（27日）驚喜現身灣仔會展的「香港動漫電玩節」，出席「夏日女神心動派對」活動，吸引逾百名粉絲逼爆現場！4人更在台上大玩宣傳奇招，以水槍射擊空白卡片，竟瞬間浮現各自的水著靚相，場面極度震撼！