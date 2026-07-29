自然系女子旅行｜4女神殺入動漫節玩濕身！水槍激射現水著相 逾百粉絲迫爆會展！

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《自然系女子旅行》4位女神梁超怡（Joey）、林映暉（暉哥）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena），前日（27日）驚喜現身灣仔會展的「香港動漫電玩節」，出席「夏日女神心動派對」活動，吸引逾百名粉絲逼爆現場！4人更在台上大玩宣傳奇招，以水槍射擊空白卡片，竟瞬間浮現各自的水著靚相，場面極度震撼！

水槍激射現水著相 粉絲瘋狂搶拍

活動當日，4位女神甫出場即引來全場尖叫歡呼，各人均有忠實捧場客。她們此行主要為推廣節目推出的「水感幻變卡」，玩法相當有噱頭。原本平平無奇的空白卡片，只要一經濕水，就會立即顯現出4位女神性感撩人的水著照片。為展示效果，她們更即場拿起水槍互相射擊卡片，卡上隨即浮現出各自的靚相，引來台下粉絲瘋狂舉機搶拍，氣氛高漲！

重提韓國之旅 梁超怡林映暉回味寫意時光

除了與粉絲互動，Joey與暉哥亦在台上分享拍攝節目的難忘回憶。Joey表示若有機會，一定會重遊韓國的牛島，她大讚當地景色：「個大海真係好靚，一去到就有種好放鬆嘅感覺。」她更甜絲絲地回憶暉哥駕著迷你電動車，載著她四處遊覽的寫意時光。而為食的暉哥則笑言最掛念當地的美食，特別是對鮮活鮑魚念念不忘，相當搞笑。

梁超怡黃瀅仴首戰動漫節 直言受寵若驚

事後接受訪問時，Joey透露今次是人生首次參與動漫節活動，以往因為怕排隊而卻步，她興奮地說：「今次做宣傳可以唔使排隊入到去，見到好多動漫人物好興奮。」她更直言被現場粉絲的熱情融化：「最開心喺現場聽到啲 fans 叫我個名，有啲仲叫女神真係好開心，好似去咗一個 concert咁。」同樣是初體驗的Verena亦難掩激動心情，坦言活動由星期日改到星期一，原本擔心入場人數會減少，沒想到粉絲依然熱情支持，讓她大為感動：「估唔到依然有咁多fans 支持，聽到台下有人大叫我個名，真係受寵若驚。」

自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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