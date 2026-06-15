自然系女子旅行｜新人絕地反擊！梁超怡葉靖儀聯手曬三點式撼暉哥 預告泳裝放題

《自然系女子旅行》主持林映暉（暉哥）憑性感宣傳片搶盡風頭，不過三位新拍檔梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）亦不甘示弱！三人隨即宣布聯手以三點式泳衣照絕地反擊，實行要與前輩一較高下，當中更有成員預告自備十套泳衣，究竟誰的攻勢最猛烈？