自然系女子旅行｜新人絕地反擊！梁超怡葉靖儀聯手曬三點式撼暉哥 預告泳裝放題

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《自然系女子旅行》主持林映暉（暉哥）憑性感宣傳片搶盡風頭，不過三位新拍檔梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）亦不甘示弱！三人隨即宣布聯手以三點式泳衣照絕地反擊，實行要與前輩一較高下，當中更有成員預告自備十套泳衣，究竟誰的攻勢最猛烈？

三小花聯手曬泳裝 絕地反擊唔輸蝕

眼見前輩林映暉（暉哥）的粉紅比堅尼宣傳片在網上引起巨大迴響，今季新加盟的三位主持梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）亦決定不讓暉哥專美。她們宣布將會各自推出三點式泳衣照作「絕地反擊」，聯手與暉哥在社交媒體上展開一場泳裝大戰。三位新人的進取態度，預示了今季節目內容將會充滿火花，競爭意味甚濃，令觀眾對她們在節目中的表現更添期待。

葉靖儀自備十套泳衣 黃瀅仴獻比堅尼初解放

在這場泳裝大戰中，三位新人都準備充足，其中葉靖儀（Michelle）早前已率先預告，為了節目拍攝已自備十套性感泳衣，準備用來配襯不同的溫泉場景，誠意十足。而另一位新成員黃瀅仴（Verena）更表明，今次將會是她的「比堅尼初解放」，更向觀眾大派福利，預告節目中將會有「泳裝放題」環節，誓要以青春氣息與火辣身材搶佔觀眾眼球，攻勢相當猛烈。

網民期待值爆燈：今季有排鬥

三位新人宣布聯手反擊，隨即引爆網民期待，紛紛表示今季節目肯定非常有睇頭。網民留言表示：「嘩！今季有排鬥！唔止睇風景咁簡單！」、「Michelle準備十套泳衣咁有誠意，一定要睇！」、「期待Verena嘅比堅尼初體驗，肯定好有睇頭！」、「三個新人都好搏，支持佢哋！」、「今次真係神仙打架，觀眾有福了！」
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 梁超怡 （圖片來源：IG@michelleicy）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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