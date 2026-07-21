自然系女子旅行｜黃瀅仴形象大崩壞！化身怨婦師奶講是非喪晒長腿
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上一秒還是比堅尼美少女，下一秒竟化身講是講非的怨婦師奶！TVB節目《自然系女子旅行》中，黃瀅仴（Verena）的「扮嘢」能力大爆發，形象180度轉變，在洗衣亭與林映暉（暉哥）一同上演師奶講是非戲碼，期間更不忘大晒長腿，反差之大令觀眾震驚，今集福利度可謂爆燈！
直擊錦園洗衣亭！黃瀅仴化身「怨婦仴師奶」猛講是非
節目中，黃瀅仴與林映暉來到充滿懷舊氣息的錦園洗衣亭，這個場景竟激發了二人的表演慾。Verena一改文靜形象，與暉哥即席角色扮演，化身成「怨婦仴師奶」和「怨婦暉師奶」。二人七情上面地模仿師奶們邊洗衣邊講是非的模樣，表情動作相當到位，七嘴八舌地猛講是非，將市井小婦人的神髓演繹得淋漓盡致，場面既滑稽又充滿戲劇感，展現出驚人的綜藝潛力。
泳衣美少女變師奶！黃瀅仴角色反差大不忘晒長腿
最令觀眾驚喜的是黃瀅仴的巨大反差，才剛以泳衣美少女形象示人，轉眼間就變成了入型入格的「怨婦師奶」。不過，即使在扮演怨婦，Verena亦沒有忘記向觀眾派福利，在講是非的同時，不經意地大晒一雙修長美腿，令畫面增添了另一種「美感」。這種從「泳衣美少女」到「洗衣怨婦」的無縫切換，加上講是非之餘不忘晒長腿的舉動，令網民大讚今集福利度爆燈，充滿意想不到的驚喜。
網民激讚Verena好放得開：估唔到佢咁玩得！
黃瀅仴的破格演出引起網民熱烈討論，不少人大讚她充滿驚喜。有網民留言表示：「Verena好放得開！估唔到佢平時靜靜哋，原來咁玩得！」、「呢個反差萌我鍾意，又靚女又搞笑！」、「泳衣look好正，怨婦look好好笑，一次過滿足兩個願望！」亦有網民將焦點放在她的長腿上：「對腳真係好長好白滑！」、「扮師奶都咁索，唔簡單！」、「今集福利真係爆晒燈，要cap圖留念！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期