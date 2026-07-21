自然系女子旅行｜黃瀅仴形象大崩壞！化身怨婦師奶講是非喪晒長腿

上一秒還是比堅尼美少女，下一秒竟化身講是講非的怨婦師奶！TVB節目《自然系女子旅行》中，黃瀅仴（Verena）的「扮嘢」能力大爆發，形象180度轉變，在洗衣亭與林映暉（暉哥）一同上演師奶講是非戲碼，期間更不忘大晒長腿，反差之大令觀眾震驚，今集福利度可謂爆燈！