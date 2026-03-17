自然系女子旅行 3｜暉哥自爆私密任務！赴濟州追蹤IU朴寶劍劇中場景？

人氣旅遊節目《自然系女子旅行》拍到第三季，主持林映暉（暉哥）今日（3月17日）已搶先出發韓國濟州！暉哥興奮透露此行除了介紹靚景，更身負一個「私密任務」，原來她迷上IU與朴寶劍主演的熱爆韓劇《苦盡柑來遇見你》，誓要親身朝聖劇中超美的油菜花田，將外景拍攝變成追星之旅，究竟她能否成功打卡？