自然系女子旅行 3｜暉哥自爆私密任務！赴濟州追蹤IU朴寶劍劇中場景？
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人氣旅遊節目《自然系女子旅行》拍到第三季，主持林映暉（暉哥）今日（3月17日）已搶先出發韓國濟州！暉哥興奮透露此行除了介紹靚景，更身負一個「私密任務」，原來她迷上IU與朴寶劍主演的熱爆韓劇《苦盡柑來遇見你》，誓要親身朝聖劇中超美的油菜花田，將外景拍攝變成追星之旅，究竟她能否成功打卡？
暉哥自爆追劇癮起 濟州行變韓劇朝聖之旅
《自然系女子旅行 3》正式開拍，主持暉哥率先與新拍檔梁超怡（Joey）飛往韓國濟州。暉哥接受訪問時難掩興奮，直言除了能再次帶觀眾「親親大自然」外，自己還有一個私心目標。她笑著表示：「最重要係之前睇 IU 同朴寶劍套韓劇《苦盡柑來遇見你》時，見到劇中嘅油菜花田好靚，今次可以近距離睇到。」將工作與追星結合，搖身一變成為劇迷，準備帶領觀眾一同走進韓劇的浪漫場景。此行她亦對濟州獨有的海女文化充滿期待，希望能近距離觀看她們潛水採集鮑魚的震撼場面，並感恩她們的辛勞付出。
暉哥預告傳統溫泉福利 拍檔身材太好感壓力
除了追星打卡，暉哥亦向粉絲大派定心丸，承諾會「秉承」《自然系》的傳統，安排泳裝浸溫泉的福利畫面。不過，今次身邊換上新拍檔梁超怡，暉哥就搞笑自認感到壓力。她坦言因為新旅伴身材太好，令自己有點怕醜，更開玩笑說：「今次我嘅旅伴係超怡，因為佢好 slim，我自己就偏肉肉，搞到我拍溫泉環節嘅時候企佢隔籬都好怕醜。」一番話令網民更加期待兩位新舊主持在溫泉環節會擦出怎樣的火花，以及畫面會有多養眼！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期