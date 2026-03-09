自然系女子旅行 3｜暉哥再領軍！夥拍3位TVB女神遊濟州花東 挑戰絕景浸浴？
暉哥領軍直擊花東濟州 慢活療癒之旅再升級
《自然系女子旅行》系列向來以山海為主題，為觀眾帶來療癒感，先前兩輯由暉哥夥拍林襄、張雅涵、黃上晏及林莎等女神嘉賓，成功掀起話題，叫好叫座。來到第三季，製作組決定將療癒感再度升級，宣佈將會衝出台灣，除了走訪花蓮、台東等台灣後花園，更會遠赴韓國濟州，帶領觀眾放慢步伐，感受當地美景。節目除了會上山下海，體驗大自然風光外，更會主打慢活，讓主持與嘉賓能深入交流，在大自然的懷抱中盡情享受girl’s talk。
製作組預告絶景浸浴 暉哥與女神大玩Girl’s Talk
提到《自然系女子旅行》，觀眾最期待的畫面絕對是溫泉體驗！製作組透露，今季絕對不會缺少這個皇牌環節，暉哥將會與三位新加入的TVB女藝人，一同發掘各種「絶景浸浴地點」，在大自然的壯麗景色包圍下，一邊浸溫泉一邊盡情girl’s talk，相信畫面會極度養眼。由於前兩輯的浸浴畫面已引起極大迴響，今次加入三位神秘的TVB自家女藝人，令外界更加好奇她們會擦出怎樣的火花，以及在溫泉中會分享甚麼私密心事。
嘉賓人選懸而未決 網民熱烈公投心水女神
雖然節目鐵定開拍，但三位與暉哥合作的TVB女藝人人選至今仍未公佈，充滿神秘感。消息一出，已有心急的網民在討論區發帖進行網上公投，列出多位潛在的候選人物，當中包括TVB Plus另一王牌節目《港女野人》的四位主持胡美貽、陳若思、何泳芍及廖慧儀，她們的外向形象與節目不謀而合。此外，近期在《冲遊泰國 11》中表現亮眼的波波黃婧靈，以及李尹嫣、黃瀅仴、葉靖儀、梁超怡等新生代小花亦榜上有名，競爭可謂相當激烈。
網民洗版期待新一輯：跪求保留溫泉福利
《自然系女子旅行 3》開拍的消息令一眾忠實粉絲極度興奮，紛紛在網上洗版留言表達期待！大批網民表示：「終於等到第三季！今次有韓國濟州，必睇！」、「暉哥主持風格好舒服，好期待新嘉賓同佢嘅火花！」當中最多人關注的，依然是節目的招牌溫泉環節，不少網民搞笑留言：「跪求保留溫泉福利畫面，呢個係節目精髓！」、「想睇女神素顏浸溫泉，感覺好真實！」看來新一輯的「絶景浸浴」將會再度成為全城焦點。