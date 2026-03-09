自然系女子旅行 3｜暉哥再領軍！夥拍3位TVB女神遊濟州花東 挑戰絕景浸浴？

TVB Plus王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列載譽歸來！主持暉哥（林映暉）今次將再度領軍，夥拍3位TVB自家女藝人開拍第三季，遠赴花蓮、台東及韓國濟州，大玩溫泉療癒之旅。據知今輯將有大量「絶景浸浴」畫面，究竟邊三位女神會突圍而出，與暉哥齊齊浸溫泉，享受這趟療癒之旅？

暉哥領軍直擊花東濟州 慢活療癒之旅再升級

《自然系女子旅行》系列向來以山海為主題，為觀眾帶來療癒感，先前兩輯由暉哥夥拍林襄、張雅涵、黃上晏及林莎等女神嘉賓，成功掀起話題，叫好叫座。來到第三季，製作組決定將療癒感再度升級，宣佈將會衝出台灣，除了走訪花蓮、台東等台灣後花園，更會遠赴韓國濟州，帶領觀眾放慢步伐，感受當地美景。節目除了會上山下海，體驗大自然風光外，更會主打慢活，讓主持與嘉賓能深入交流，在大自然的懷抱中盡情享受girl’s talk。

製作組預告絶景浸浴 暉哥與女神大玩Girl’s Talk

提到《自然系女子旅行》，觀眾最期待的畫面絕對是溫泉體驗！製作組透露，今季絕對不會缺少這個皇牌環節，暉哥將會與三位新加入的TVB女藝人，一同發掘各種「絶景浸浴地點」，在大自然的壯麗景色包圍下，一邊浸溫泉一邊盡情girl’s talk，相信畫面會極度養眼。由於前兩輯的浸浴畫面已引起極大迴響，今次加入三位神秘的TVB自家女藝人，令外界更加好奇她們會擦出怎樣的火花，以及在溫泉中會分享甚麼私密心事。

嘉賓人選懸而未決 網民熱烈公投心水女神

雖然節目鐵定開拍，但三位與暉哥合作的TVB女藝人人選至今仍未公佈，充滿神秘感。消息一出，已有心急的網民在討論區發帖進行網上公投，列出多位潛在的候選人物，當中包括TVB Plus另一王牌節目《港女野人》的四位主持胡美貽、陳若思、何泳芍及廖慧儀，她們的外向形象與節目不謀而合。此外，近期在《冲遊泰國 11》中表現亮眼的波波黃婧靈，以及李尹嫣、黃瀅仴、葉靖儀、梁超怡等新生代小花亦榜上有名，競爭可謂相當激烈。

網民洗版期待新一輯：跪求保留溫泉福利

《自然系女子旅行 3》開拍的消息令一眾忠實粉絲極度興奮，紛紛在網上洗版留言表達期待！大批網民表示：「終於等到第三季！今次有韓國濟州，必睇！」、「暉哥主持風格好舒服，好期待新嘉賓同佢嘅火花！」當中最多人關注的，依然是節目的招牌溫泉環節，不少網民搞笑留言：「跪求保留溫泉福利畫面，呢個係節目精髓！」、「想睇女神素顏浸溫泉，感覺好真實！」看來新一輯的「絶景浸浴」將會再度成為全城焦點。

自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 林映暉 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

