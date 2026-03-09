自然系女子旅行 3｜暉哥再領軍！夥拍3位TVB女神遊濟州花東 挑戰絕景浸浴？

TVB Plus王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列載譽歸來！主持暉哥（林映暉）今次將再度領軍，夥拍3位TVB自家女藝人開拍第三季，遠赴花蓮、台東及韓國濟州，大玩溫泉療癒之旅。據知今輯將有大量「絶景浸浴」畫面，究竟邊三位女神會突圍而出，與暉哥齊齊浸溫泉，享受這趟療癒之旅？