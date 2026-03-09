自然系女子旅行 3｜女神拍檔公投！葉靖儀激似朴敏英被點名 梁超怡亦獲力撐？
網民開post公投 葉靖儀梁超怡成兩大熱門
隨著節目宣佈開拍第三季，三位神秘女嘉賓的身份便成為網民焦點。近日有網民在討論區發帖，為暉哥公投心水拍檔，候選名單星光熠熠，包括《港女野人》的胡美貽、陳若思、何泳芍、廖慧儀，以及憑《冲遊泰國 11》人氣急升的波波黃婧靈。不過，在眾多候選人中，網民的討論度及支持度明顯集中在兩位新生代小花身上，分別是葉靖儀和港姐出身的梁超怡，兩人被視為加盟節目的兩大熱門人選，引起網民激烈討論，紛紛為自己的心水女神拉票。
葉靖儀激似朴敏英 網民狂讚：好自然靚
在網民的公投帖文中，葉靖儀獲得的呼聲最高，不少網民被她甜美又有氣質的外貌吸引，認為她非常適合《自然系女子旅行》的療癒風格。有網民更指葉靖儀與韓國女神朴敏英有幾分相似，洗版式留言力撐：「覺得佢有少少似韓國嘅朴敏英，好自然靚嗰種」、「咁索又 gfable」、「佢係笑得好睇同有親切感」。網民普遍認為，葉靖儀的「女友感」和親切笑容，若能出現在節目中，必定能為觀眾帶來滿滿的療癒感，絕對是嘉賓的不二人選。
港姐梁超怡人氣高企 網民期待拍檔暉哥
除了葉靖儀之外，另一位被網民熱烈討論的人選，就是港姐出身的梁超怡。雖然帖文中未有直接引用支持她的留言，但原文指出她「亦獲不少網民力挺」，可見其人氣同樣高企。梁超怡自參選港姐以來，憑著標緻的五官和優雅氣質，一直深受觀眾喜愛。不少網民認為，若她能與風格自然的暉哥合作，定能產生不一樣的化學作用，為節目增添新鮮感。兩大熱門人選各有千秋，令最終名單更添懸念。
網民熱議最終名單：跪求黃金組合誕生
雖然葉靖儀和梁超怡成為大熱，但其他候選人亦各有支持者，戰況依然膠著。有網民表示希望看到《港女野人》的成員加入，大讚她們「玩得又夠放」。亦有人力撐波波黃婧靈，認為她的活潑個性會為節目帶來歡樂氣氛。網民紛紛留言：「無論邊個都好，最緊要同暉哥有化學作用！」、「好想睇葉靖儀同梁超怡一齊浸溫泉！」、「跪求黃金組合誕生！」。看來無論最終是哪三位女神脫穎而出，都已成功為節目製造了大量話題，大家只能密切留意TVB Plus的官方公佈了。