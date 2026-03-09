自然系女子旅行 3｜女神拍檔公投！葉靖儀激似朴敏英被點名 梁超怡亦獲力撐？

《自然系女子旅行 3》即將開拍，主持暉哥（林映暉）將夥拍3位TVB自家女藝人出發，但嘉賓人選至今仍是個謎！消息引發網民熱烈討論，更有人在網上發起公投，一眾TVB小花成為候選人，戰況激烈。當中，氣質甜美的葉靖儀憑著激似韓星朴敏英的外貌而獲高票支持，究竟她能否在一眾勁敵中脫穎而出，成功加盟節目？

網民開post公投 葉靖儀梁超怡成兩大熱門

隨著節目宣佈開拍第三季，三位神秘女嘉賓的身份便成為網民焦點。近日有網民在討論區發帖，為暉哥公投心水拍檔，候選名單星光熠熠，包括《港女野人》的胡美貽、陳若思、何泳芍、廖慧儀，以及憑《冲遊泰國 11》人氣急升的波波黃婧靈。不過，在眾多候選人中，網民的討論度及支持度明顯集中在兩位新生代小花身上，分別是葉靖儀和港姐出身的梁超怡，兩人被視為加盟節目的兩大熱門人選，引起網民激烈討論，紛紛為自己的心水女神拉票。

葉靖儀激似朴敏英 網民狂讚：好自然靚

在網民的公投帖文中，葉靖儀獲得的呼聲最高，不少網民被她甜美又有氣質的外貌吸引，認為她非常適合《自然系女子旅行》的療癒風格。有網民更指葉靖儀與韓國女神朴敏英有幾分相似，洗版式留言力撐：「覺得佢有少少似韓國嘅朴敏英，好自然靚嗰種」、「咁索又 gfable」、「佢係笑得好睇同有親切感」。網民普遍認為，葉靖儀的「女友感」和親切笑容，若能出現在節目中，必定能為觀眾帶來滿滿的療癒感，絕對是嘉賓的不二人選。

港姐梁超怡人氣高企 網民期待拍檔暉哥

除了葉靖儀之外，另一位被網民熱烈討論的人選，就是港姐出身的梁超怡。雖然帖文中未有直接引用支持她的留言，但原文指出她「亦獲不少網民力挺」，可見其人氣同樣高企。梁超怡自參選港姐以來，憑著標緻的五官和優雅氣質，一直深受觀眾喜愛。不少網民認為，若她能與風格自然的暉哥合作，定能產生不一樣的化學作用，為節目增添新鮮感。兩大熱門人選各有千秋，令最終名單更添懸念。

網民熱議最終名單：跪求黃金組合誕生

雖然葉靖儀和梁超怡成為大熱，但其他候選人亦各有支持者，戰況依然膠著。有網民表示希望看到《港女野人》的成員加入，大讚她們「玩得又夠放」。亦有人力撐波波黃婧靈，認為她的活潑個性會為節目帶來歡樂氣氛。網民紛紛留言：「無論邊個都好，最緊要同暉哥有化學作用！」、「好想睇葉靖儀同梁超怡一齊浸溫泉！」、「跪求黃金組合誕生！」。看來無論最終是哪三位女神脫穎而出，都已成功為節目製造了大量話題，大家只能密切留意TVB Plus的官方公佈了。

自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
自然系女子旅行3 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

