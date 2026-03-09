自然系女子旅行 3｜女神拍檔公投！葉靖儀激似朴敏英被點名 梁超怡亦獲力撐？

《自然系女子旅行 3》即將開拍，主持暉哥（林映暉）將夥拍3位TVB自家女藝人出發，但嘉賓人選至今仍是個謎！消息引發網民熱烈討論，更有人在網上發起公投，一眾TVB小花成為候選人，戰況激烈。當中，氣質甜美的葉靖儀憑著激似韓星朴敏英的外貌而獲高票支持，究竟她能否在一眾勁敵中脫穎而出，成功加盟節目？