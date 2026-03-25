自然系女子旅行 3｜「白無常」黃瀅仴罕有大解放！自爆平時超怕醜為節目獻比堅尼第一次！
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在《直播靈接觸》擔任小編「白無常」而為人熟悉的黃瀅仴（Verena），將為旅遊節目《自然系女子旅行 3》獻出性感初體驗！Verena自言平時去沙灘都穿得較密實，今次竟為節目準備了一系列比堅尼，實行大解放，更坦言心情緊張。究竟這位怕醜女主持背後有甚麼心路歷程？
黃瀅仴首拍旅遊節目 緊張獻出性感初體驗
黃瀅仴（Verena）自言首次拍攝旅遊節目並擔任主持，是圓了自己一個小心願。她笑言工作以外本身都好鍾意旅行同食嘢，今次能與好拍檔葉靖儀（Michelle）一同出遊感到非常開心。不過，今趟花蓮、台東之旅將會走訪不少溫泉，並有大量泳裝環節，這讓平時作風保守的Verena相當緊張。她坦言：「所以準備咗一系列比堅尼出鏡，平時去沙灘玩都着得較密實，一來怕醜、二來怕曬黑。」這次是她首次如此性感出鏡，因此心情特別緊張，更擔心會因NG太多而影響拍攝進度。
「白無常」形象大反轉 黃瀅仴由怕醜變性感
黃瀅仴因在靈異節目《直播靈接觸》中擔任小編「白無常」而入屋，形象專業且帶點神秘感，與「性感」二字可謂沾不上邊。她本人亦直認私下非常怕醜，即使去沙灘也因怕曬和害羞而穿得相當密實。這次為了《自然系女子旅行 3》的拍攝效果，毅然獻出「比堅尼第一次」，對她而言絕對是一大心理突破。從昔日的「白無常」到今日的比堅尼女郎，這個180度的大反轉，足見她對工作的投入和勇於嘗試的決心。
網民驚訝「白無常」大解放 力撐黃瀅仴夠專業
黃瀅仴預告將有比堅尼環節後，引起網民熱烈討論，不少人都對「白無常」的性感大解放表示驚訝又期待。網民留言力撐：「估唔到白無常禾稈冚珍珠！」「平時咁怕醜都肯為節目著比堅尼，好專業！」「反差好大，好想睇！」「Verena加油，唔使緊張，你點著都靚！」「支持你突破自己，期待節目播出！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期