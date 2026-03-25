自然系女子旅行 3｜「白無常」黃瀅仴罕有大解放！自爆平時超怕醜為節目獻比堅尼第一次！

在《直播靈接觸》擔任小編「白無常」而為人熟悉的黃瀅仴（Verena），將為旅遊節目《自然系女子旅行 3》獻出性感初體驗！Verena自言平時去沙灘都穿得較密實，今次竟為節目準備了一系列比堅尼，實行大解放，更坦言心情緊張。究竟這位怕醜女主持背後有甚麼心路歷程？