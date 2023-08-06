自然系女子日本旅行｜新加入女神林莎大爆怪癖：跟我睡過的都說我很厲害

今年年初在TVB J2播放的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎兼贏盡話題，節目跑出全靠一眾台灣女神以及林映暉（暉哥）做主持。以全新一輯娛去到日本叫《自然系女子日本旅行》，將於明晚 （7 日）起，一連十五集逢周一至五晚十點半 J2（播出。今輯《自然系》繼續 有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和 新加盟的「無害女神」林莎。