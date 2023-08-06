自然系女子日本旅行｜新加入女神林莎大爆怪癖：跟我睡過的都說我很厲害
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今年年初在TVB J2播放的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎兼贏盡話題，節目跑出全靠一眾台灣女神以及林映暉（暉哥）做主持。以全新一輯娛去到日本叫《自然系女子日本旅行》，將於明晚 （7 日）起，一連十五集逢周一至五晚十點半 J2（播出。今輯《自然系》繼續 有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和 新加盟的「無害女神」林莎。
新加入林莎打頭陣 白色水著上陣
主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的《自然系女子旅行》，這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一，遠赴日本取景，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。明晚（7 日）首播的 《自然系》，單是節目開段的 Intro 已讓人目不暇給，三位台灣女神上演隔空水着大激 鬥！打頭陣的林莎去到能登最北的聖域之岬，入住建築在懸崖邊、有 450 年歷史的秘境旅館，更會大歎當地溫泉「波の湯」，以白色鏤空水着上陣的她，孖住暉哥邊浸溫泉 邊欣賞無敵大海景，Chill 爆！
「樂天女孩」雅涵帶4套泳衣 節目喪派福利
「樂天女孩」雅涵則上演水着放題，目測最少會以 4 套 不同顏色的水着上陣，每套泳衣都完美突顯其曼妙身段。
林襄守尾門 森林享受泥漿溫泉
守尾門的林襄將會野性大解放，以交叉吊帶泳衣上陣的她，走入森林中享受泥漿溫泉。至於身為港女代表的暉哥 亦屬有料之人，浸勻所有溫泉的她同樣會以多套水着示人，不讓台灣女神專美！
林莎爆金句嚇親暉哥：跟我睡過的人……都說我很厲害
著浴衣談心至於明晚一集內容，暉哥和打頭陣的林莎到石川體驗農村生活，入住當地農家民宿， 除會落田摘菜，還會親自下廚炮製晚餐。去到晚上，兩人穿着浴衣促膝談心，暉哥問林莎睡覺有否怪癖？林莎竟然驚爆：「跟我睡過的人……都說我很厲害。」非常耐人尋味，究竟林莎睡覺怪癖是甚麼？之後在「波の湯」浸溫泉時，熱愛浸溫泉的林莎再自 爆喜歡泡澡原因：「因為家裏沒有浴缸，只要有得泡澡的地方，我都會很喜歡，如果我去溫泉旅館，晚上泡完早上還會再泡一次喔！」
呢個角度都冇得頂！（圖片來源：TVB提供）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供