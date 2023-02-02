自然系女子旅行｜黃上晏暉哥三點式浸溫泉再派福利 兩女互望笑吟吟
- 無綫J2（82 台）逢周一至五晚 10 點半播映的旅遊節目《自然系女子旅行》，今日（2日）同明天（3日）播出最後兩集。「音樂系女神」黃上晏（Rubis）更會三點式終極一浸，暉哥仲玩越野車飄，嚇到喪叫泛淚光。
暉哥試玩越野車飄移 喪嗌到含淚加喉嚨痛
宜蘭營地設備應有盡有，暉哥孖住黃上晏在不知情下，被邀請試玩越野沙灘車。打頭陣嘅係暉哥，佢未玩先面容扭曲兼開始喪叫，接住短短 20 秒的車程，暉哥叫足全程，連黃上晏都覺得暉哥有點失儀態。幾經辛苦暉哥捱到落車，臨下車前暉哥似眼有淚光，她憂怨的望住攝影隊話︰「唔係佢（越野車）好玩，係我好玩呀，你哋睇得幾開心。」她事後話喪嗌搞到喉嚨痛，仲發表宣言︰「我直頭覺得我喺生死邊緣遊走咁，有少少飆淚，但又覺得好好玩。」她透露因為拍攝，才迫自己試到一些平常不敢玩的玩意，不過補充︰「只要唔係跳樓同埋好危險嘅都『應該』OK！」
32D黃上晏大曬身材浸溫泉 兩女互望身材笑瞇瞇
節目最後一集入住的營區，是位於有台北後花園之稱的陽明山。黃上晏同暉哥將上演節目壓軸好戲，換上三點式大曬身材浸溫泉，黃上晏32D 身材將同觀眾見面，當然暉哥的水著亦唔輸蝕。暉哥節目中仲一臉陶醉大讚溫泉透出奶香。引起黃上晏遐想，佢隨即笑咪咪俏皮的望住暉哥胸部，暉哥亦還以顏色反望，構成一幅生動畫面。
黃上晏未知幾時再出寫真 話會繼續有不同嘗試
黃上晏接受訪問時綜合今周旅程，佢話︰「最喜歡台中營區的豪華住宿及在宜蘭玩的越野車。」問到何時會推第二本寫真時，她透露暫未有打算，因為未想到新的構思，目前會繼續不同嘗試，早前她就舉辦了一場音樂會。
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