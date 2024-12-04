與天地對話｜余文樂初出道曾一度想退出娛樂圈 全靠呢位歌王點醒

TVB的節目《與天地對話》最新一集帶來了一位久違的嘉賓——余文樂。這一集將於今晚（12月4日）播出，觀眾將跟隨余文樂一起前往澳洲昆士蘭州，探索大堡礁的深海，參觀原始樹屋，並深入世界上最古老的熱帶雨林。在這次的冒險中，余文樂不僅體驗了原住民的生活，包括他們獨特的打招呼方式、求生技能和尋找天然藥材，還從中學到了重新定義生活的意義。

