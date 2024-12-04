與天地對話｜余文樂初出道曾一度想退出娛樂圈 全靠呢位歌王點醒
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TVB的節目《與天地對話》最新一集帶來了一位久違的嘉賓——余文樂。這一集將於今晚（12月4日）播出，觀眾將跟隨余文樂一起前往澳洲昆士蘭州，探索大堡礁的深海，參觀原始樹屋，並深入世界上最古老的熱帶雨林。在這次的冒險中，余文樂不僅體驗了原住民的生活，包括他們獨特的打招呼方式、求生技能和尋找天然藥材，還從中學到了重新定義生活的意義。
余文樂曾想退出娛樂圈 全靠呢位歌王點醒
的演藝生涯始於街頭被發掘，首個演出是2002年台灣的偶像劇《愛情白皮書》。然而，這段經歷並非全然愉快，余文樂坦言初出道時非常害怕面對媒體和公眾：「當時因為好細個，18歲咁上下……仲讀緊書，我諗我係比較唔能夠適應好突然地長期咁被報道、或者要面對記者。其實我係好怕一下子要同好多陌生人不斷咁溝通，同埋要搵嘢講，咁變相就會令人覺得你態度好似唔係好好喎，成日都黑面。其實係我好驚，好怕去面對呢一種環境。」
這段經歷讓他一度想要離開演藝圈，但是一句來自譚詠麟的話讓他決定留下：
「你唔做，冇人逼你，但佢話『你係咪就咁因為過唔到自己而放棄呢？定抑或你會選擇過咗呢一關？你有咗選擇，先去選擇放棄呢？』」
家庭與工作掙扎
在演藝圈的這二十年間，余文樂不僅要適應工作的壓力，還要面對與家人聚少離多的生活模式。他分享了自己的家庭經歷：「基本上我一路以嚟工作嘅時間都好長，我第1個小朋友出世時，我都仲係好忙，佢一出世，我出現完陪咗佢一個禮拜，跟住就要飛，一飛就3個月，返嚟佢已經，吓？！又唔同咗樣喇？」此外，余文樂還提到了他的飛行經歷，他曾在38天內飛遍38個城市，這種密集的行程讓他感到極度疲憊：「我試過瞓醒喺架飛機度問個空姐：『請問…我係飛邊度㗎？』我真係飛到唔知下一個地方係飛去邊度。因為當時電影宣傳要跑好多個城市，連續跑咗38日，一個城市一日，咪38日38個城市咯。我做到個腦已經空白，我真係唔知我做緊啲乜，我得返個殼喺度。」
圖片來源：TVB