與天地對話｜余文樂首開腔爆停工7年原因 拍戲曾遇1大遺憾超自責
余文樂親揭停工7年原因
余文樂將在節目中首度親揭停工七年的原因，原來一切全因身邊人對他的誤解，他說：「好多人問我：『點解你好似唔係好想做嘢咁？其實有好多年架喇，我啲同事都話：『真係唔知幫唔幫你接（job）』好多人會覺得：『你好似唔係好想撈喎！』我真係唔係！…咁其實我係好想繼續拍戲，我會繼續拍戲添，不過我唔會好強求呢樣嘢，我會做好自己本份，到呢個機會出現喇，我就好好把握。」
余文樂重提反叛童年
成家立室及當了爸爸後將家庭放得更重的余文樂，坦言現在陪伴家人比完成工作重要：「做嘢係做唔完，冇嘢係做得完，尤其是我哋呢一行…要記得唔好等屋企人出事先陪佢，有時間嘅時候，就多啲陪佢哋，我覺得呢樣嘢大於一切。」
原來小時候的余文樂，因為父母忙於搵食，主力由姨媽湊大，平時只有星期六、日才有機會與父母見面，亦因此令余文樂和哥哥免不了抱怨：「細個嘅時候會覺得，點解個個小朋友都有人接放學，得我冇嘅？咁點解每個禮拜，都係得禮拜六、禮拜日可以同阿媽阿爸老豆見面？我好記得，每個禮拜日嘅夜晚，我就一定喊，因為要返去我姨媽屋企，我哥就要返我婆屋企。變相我哋13、14歲開始就有啲反叛、會頂嘴話：『你有照顧過我哋咩？定係我哋畀阿婆姨媽就算喇？」咁我媽（當時）係好傷心又好嬲。」
余文樂拍戲遇1大遺憾
因為陪伴著自己長大，余文樂自小視姨媽為「第二個媽媽」：「咁我姨媽同我真係好親好親」，可惜當這位「第二個媽媽」病危時，余文樂卻因為身處泰國拍戲、未能及時買到趕回香港的機票，而錯失見姨媽最後一面機會，令余文樂十分自責同遺憾！
余文樂過億新戲內地票房仆直 票房僅X萬 網民：已經比預期嘅多
現年43歲的余文樂自婚後開始減產，今年6月終於有新戲上映，不過就慘成炮灰！其主演嘅《絕密任務》將於6月15日在內地首映。該片於5日開始預售，但截至截稿日（6月8日），預售票房僅為4.5萬人民幣，網民笑言：「已經比預期嘅多！」
余文樂過億鉅作內地票房仆直
投資1.5億的鉅作《絕密任務》首日預售票房僅為4.2萬人民幣，雖然隨後票房略有上升至5.9萬人民幣。儘管如此，與1.5億的投資相比，這樣的票房顯然不足掛齒，甚至被內地媒體稱為「暑期檔第一炮灰」。與此同時，同日上映的日本動畫《劇場版 排球少年！垃圾場的決戰》預售票房已達736萬人民幣，遠遠超過《絕密任務》。此外，彭于晏主演的《狗陣》，導演管虎，其預售票房也是《絕密任務》的近一倍。
《絕密任務》故事背景
由鍾少雄執導的《絕密任務》，主演包括盧靖姍、余文樂及于文文等。該片改編自中國陸軍女子特戰隊的真實故事，描述12名女子特戰隊員執行一項12小時的境外極限營救任務。面對恐怖組織的威脅和病毒導彈的危機，這支女子特戰隊展現了出色的戰鬥技巧和堅定的信念。
日本被偶遇臉崩震驚網友
近年少於公開活動現身的余文樂，曾於去年3月被內地網民偶遇，並在小紅書曬出二人合照，獲讚態度友善親切，不過此照片卻在網上掀起一陣男神崩壞討論，網民紛紛表示他嚴重走樣，才41歲已經不注重保養：「大小眼真的好嚴重」、「歲月饒過誰」、「街邊見到都認唔到」、「娛樂圈男星最終歸宿是趙本山」等。
與周杰倫打籃球暴脹似谷德昭
余文樂平時都會攜兒子余初見在台灣打街場，與亞洲天王周杰倫兩大男神合體，大仔更獲親自指導學轉籃球。從限時動態可先兩人球技依然高超，余文樂三分波亦沒有退步，被周杰倫稱讚「還可以喔」。不過二人的身形則比球技更加搶眼，雖然堅持運動，但也逃不過中年發福的命運。余文樂更慘被指似谷德昭。