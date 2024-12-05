與天地對話｜余文樂首開腔爆停工7年原因 拍戲曾遇1大遺憾超自責

TVB台慶綜藝《與天地對話》將於今（5日）、明（6日）兩晚播出最後2集，重新出現在目前嘅余文樂仲會在節目中大談出道多年嘅心路歷程！而久違復出嘅余文樂更會首度親揭工7年原因，又會分享童年時嘅經歷，以及拍戲時嘅1大遺憾……

